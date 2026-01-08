Advertisement
Zee OdishaOdisha National-InternationalAnil Agarwal son Agnivesh Death: ବେଦାନ୍ତ ଗୃପ ମୁଖ୍ୟ ଅନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Anil Agarwal son Agnivesh Death: ବେଦାନ୍ତ ଗୃପ ମୁଖ୍ୟ ଅନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Anil Agarwal son Agnivesh Death: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବେଦାନ୍ତ ଗୃପର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ପୁ୍ତ୍ର ଅଗ୍ନିବେଶଙ୍କ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଏନେଇ ଶ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଛନ୍ତି କି ଆଜି ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ ସମୟ। ଅଗ୍ରୱାଲ ନ୍ୟୁୟର୍କର ମାଉଣ୍ଟ ସିନାଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଅଗ୍ରୱାଲ ଆମେରିକାରେ ଏକ ସ୍କିଇଂ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଚିକିତ୍ସା ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଅଗ୍ରୱାଲ ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାର ଖବର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।

 

ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଜି ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ ଦିନ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପୁଅ ଅଗ୍ନିବେଶ ଆମଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ସେ ମାତ୍ର 49 ବର୍ଷ ବୟସର, ସୁସ୍ଥ, ଜୀବନ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ଆମେରିକାରେ ଏକ ସ୍କିଇଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସେ ନ୍ୟୁୟର୍କର ମାଉଣ୍ଟ ସିନାଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ସହିତ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିଲେ। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଯୋଜନା ଥିଲା। ହଠାତ୍ ହୃଦଘାତ ଆମ ପୁଅକୁ ଆମଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଗଲା। ପିତାମାତାଙ୍କ ନିଜ ପିଲାକୁ ବିଦାୟ ଦେବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ପୁଅ ତା'ର ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି।"

ଅନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଜନ୍ମର ସ୍ମୃତି ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏବେ ବି ଜୁନ୍ 3, 1976 ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିବେଶ ପାଟନାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବିହାରୀ ପରିବାରରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ନିବେଶ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଦୟାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ବଢ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଜୀବନର ଆଲୋକ, ଜଣେ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ଭାଇ, ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ଜଣେ ମହାନ ଆତ୍ମା। ମୋ ପାଇଁ, ସେ କେବଳ ମୋର ପୁଅ ନଥିଲେ। ସେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ମୋର ଗର୍ବ। ମୋର ଦୁନିଆ। କିରଣ ଏବଂ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛୁ। ତଥାପି, ଆମର ଦୁଃଖରେ, ଆମେ ନିଜକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ବେଦାନ୍ତରେ କାମ କରୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ଆମର ସନ୍ତାନ। ଅଗ୍ନିବେଶ ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ଗଠନରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାୟତଃ କହୁଥିଲେ, "ପାପା, ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ, ଆମର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆମେ କାହିଁକି ପଛରେ ରହିବା? ଶ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।

 

