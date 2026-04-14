Vedanta Power Plant Blast: ବେଦାନ୍ତ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, ଏ ଯାଏଁ ଗଲାଣି ୧୦ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ, ବଢ଼ିପାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା..

Vedanta Power Plant Blast: ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଶକ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ବେଦାନ୍ତ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଏକ ବଏଲର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ୯ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
Vedanta Power Plant Blast: ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଶକ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ବେଦାନ୍ତ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଏକ ବଏଲର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ୯ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଠାକୁର ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତିନି ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ୧୮ ଜଣ ଆହତଙ୍କୁ ରାୟଗଡ଼ର ଜିନ୍ଦଲ ଫୋର୍ଟିସ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ୭ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବାକି ୧୨ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଶରୀର ପାଖାପାଖି ୮୦% ପୋଡ଼ିଯାଇଛି।
ଡାଭରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୩୦ ରୁ ୪୦ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଦାବି କରି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବାହାରେ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
JUST IN: At least 9 people have lost their lives and 15 others are injured following a boiler explosion at a Vedanta power plant in Singhitarai, Chhattisgarh, India. pic.twitter.com/u2kWMgUHAx
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) April 14, 2026
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଇ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେଶ ବାଘେଲ ଟ୍ୱିଟରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପିଡିତମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଉଚିତ।"
ସେପଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରିଚାଳନା ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା ପିଟିଆଇକୁ କହିଛି ଯେ ସିଙ୍ଘିତ୍ରାଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଏକ ବଏଲର ୟୁନିଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହି ୟୁନିଟ୍ NTPC GE ପାୱାର ସର୍ଭିସେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (NGSL) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିଲେ।
ପରିଚାଳନା କହିଛି ଯେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବା ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା, ଏବଂ ସେମାନେ ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଅଂଶୀଦାର ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।