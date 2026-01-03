Advertisement
Venezuela Attack: ଚାରୋଟି ସହରରେ ବୋମାମାଡ଼, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା

Venezuela Attack: ଚାରୋଟି ସହରରେ ବୋମାମାଡ଼, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା

ଶନିବାର ସକାଳେ ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଜଧାନୀ କାରାକାସରେ ଅନେକ ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା । ରଏଟର୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, କାରାକାସ ଉପରେ ବିମାନ ଦ୍ୱାରା ବୋମା ପକାଯାଇଥିଲା । 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 03, 2026, 04:32 PM IST

Venezuela Attack: ଚାରୋଟି ସହରରେ ବୋମାମାଡ଼, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା

Venezuela Attack: ଭେନେଜୁଏଲା ରାଜଧାନୀ କାରାକାସର ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା ୪ଟି ସହରରେ ବୋମାମାଡ ହୋଇଛି । ଫୋର୍ଟ ଟୁନା ଏବଂ ଲା କାର୍ଲୋଟା ସାମରିକ ଘାଟିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ମିରାଣ୍ଡା, ଆରାଗୁଆ ଏବଂ ଲା ଗୁଆଇରାରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି । ହିଗୁଏରୋଟ୍ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭେନେଜୁଏଲା ସରକାର ଆମେରିକାକୁ ଏହାର ନାଗରିକ ଏବଂ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। 

ମାଦୁରୋ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ଏବଂ ଧମକ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଏପରି ପ୍ରୟାସ କଦାପି ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ୍ ମାଦୁରୋ ଦେଶରେ ଏକ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 

ଶନିବାର ସକାଳେ ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଜଧାନୀ କାରାକାସରେ ଅନେକ ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା । ରଏଟର୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, କାରାକାସ ଉପରେ ବିମାନ ଦ୍ୱାରା ବୋମା ପକାଯାଇଥିଲା । ବିସ୍ଫୋରଣ କାରଣରୁ ବଡ ବଡ କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ଥରିଥିଲା । ସହର ଉପରେ ଧୂଆଁର ଆସ୍ତରଣ ଉଠିଥିଲା। ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ପ୍ରେସ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଅତି କମରେ ସାତଟି ବିସ୍ଫୋରଣ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି । ବିସ୍ଫୋରଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଭିସ୍ଫୋରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ।

ଭେନେଜୁଏଲାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସିଲିଆ ଫ୍ଲୋରେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଦାବି କରିବା ପରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ମାଦୁରୋ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି।

ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଏନେଇ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ, ଆମେରିକା ଭେନେଜୁଏଲା ଯାତ୍ରା କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି। ଏହା ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, "ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେଠାରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସମସ୍ତ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକ ଏବଂ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଆଇନଗତ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।" ଏସୋସିଏଟେଡ୍ ପ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ଫେଡେରାଲ୍ ଏଭିଏସନ୍ ପ୍ରଶାସନ (FAA) ଜାରି ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ଭେନେଜୁଏଲାର ଆକାଶପଥରେ ଏହାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ନିଷେଧ କରିଛି ।

ଶନିବାର ଭୋର ପ୍ରାୟ ୨ଟା ସମୟରେ ରାଜଧାନୀ କାରାକାସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ସହରରେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି: ଏହି ଛୋଟ, ଗରିବ ଦେଶ ପାଖରେ କ’ଣ ଅଛି ଯାହାର ପିଛା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଆମେରିକା କରୁଛି? ଭେନେଜୁଏଲା ପାଖରେ ଏପରି କ’ଣ ଧନ ଅଛି ଯାହାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ହଡ଼ପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ଆମେ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ କ’ଣ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି?

ଆମେରିକା ଏବଂ ଭେନେଜୁଏଲା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମୁହାଁମୁହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହାକୁ ନାର୍କୋ-ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ନିଶା କାରବାରର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମାଦୁରୋଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ କଠୋର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଉତ୍ତେଜନା ପାଇଁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଦାୟୀ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଭେନେଜୁଏଲା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଆମେରିକା ଭେନେଜୁଏଲାର ତୈଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଦଖଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମାଦୁରୋ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ହଟାଇ ଭେନେଜୁଏଲାର ବିଶାଳ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି।

ଭେନେଜୁଏଲାରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି। ୱର୍ଲ୍ଡମିଟର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭେନେଜୁଏଲାରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଛି, ଯାହାର ପରିମାଣ 303.08 ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ। ତୈଳ ରାଜସ୍ୱ ଏହାର ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଦେଶର ରାଜସ୍ୱର 90% ତେଲ ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ, ସୁନା, ବକ୍ସାଇଟ୍ ଏବଂ କୋଇଲାରେ ଭରପୂର।

