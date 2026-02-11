Advertisement
Operation Sindoor:ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରର ହିରୋ ଥିଲା ରାଫେଲ

Operation Sindoor:'ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରର ହିରୋ ଥିଲା ରାଫେଲ'

Operation Sindoor: ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ବିଶ୍ବ ଦେଖିଲା ଭାରତର ପରାକ୍ରମ । 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Feb 11, 2026, 06:20 PM IST

Operation Sindoor:'ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରର ହିରୋ ଥିଲା ରାଫେଲ'

Operation Sindoor: ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ବିଶ୍ବ ଦେଖିଲା ଭାରତର ପରାକ୍ରମ । ନଅ ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସ୍ଥଳ କିରାଣା ହିଲ୍ସରେ ଗୁଞ୍ଜରଣ ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି(ବୁଧବାର) ଦିନ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଉପ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ନାଗେଶ କପୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ "ଆମେ କିଛି କରିନାହୁଁ"। ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲେ। ଯାହା ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ଅବସ୍ଥିତ ନଅଟି ଆତଙ୍କବାଦୀ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ସଠିକ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ବାହାବଲପୁର, ମୁରିଦକେ, ମୁଜାଫରାବାଦ ଏବଂ କୋଟଲିର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ (JeM), ହିଜବୁଲ ମୁଜାହିଦ୍ଦିନ ଏବଂ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା (LeT)ର କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ଦ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ (TRF) ର ମୂଳ ସଂଗଠନ, ଯାହାର ଶାଖା ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ ରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା।

ପୁଣି ଥରେ, IAF ଉପମୁଖ୍ୟ କପୁର କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଆତଙ୍କୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର (ପାକିସ୍ତାନର) ଅନେକ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲୁ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତି, ତାହା ଖୋଲା ଉତ୍ସରୁ ହେଉ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ, କିମ୍ବା ସେମାନେ କ'ଣ ଚିତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣି ନାହୁଁ।"

ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ସୀମା ପାର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେ ଜାରି ରଖିଲେ, "ଆମେ କିଛି କରିଥିଲୁ କି, କିମ୍ବା ବିସ୍ଫୋରଣ ସେଠାରେ ବିଦ୍ରୋହ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା କି,କିମ୍ବା କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା,ଆମେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ(କିରାଣା ପାହାଡ଼ର) ସେମାନଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ; ଆମେ କିଛି କରିନଥିଲୁ। ଆମେ କେବଳ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲୁ।"

ମାତ୍ର ତିନି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ୧୧ ଟି ସାମରିକ ସ୍ଥାପନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା ​​। ନୁର ଖାନ,ରାଫିକ୍,ମୁରିଦ ,ସୁକ୍କୁର ,ସିଆଲକୋଟ ,ପାସୁର ,ଚୁନିୟାନ୍ ,ସରଗୋଡା,ସ୍କାର୍ଡୁ ,ଭୋଲାରି,ଯାଦବବାଦ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପରେସନ୍ ସିଣ୍ଡୋର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବୈଠକରେ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଯାଦବବାଦ୍ରେ ଶାହାବାଜ ଏୟାରବେସ୍ ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ଉପଗ୍ରହ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଥିଲେ। ଯାହା ବିନାଶର ପରିମାଣକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ।ଭାରତ ନିଜ ଶତ୍ରୁକୁ ଧ୍ବଂସ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରିବ ।ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଉପମୁଖ୍ୟ ଏୟାର ମାର୍ଶଲ ନାଗେଶ କୁମାର ମିଡିଆକୁ କହିଛନ୍ତି, ରାଫେଲ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରର ହିରୋ ଥିଲା, ଅନେକ ଅନ୍ୟ ହିରୋଙ୍କ ସହିତ

