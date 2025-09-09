Vice President Election: ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ, ବିରତ ରହିବେ ବିଜେଡି ସହ ଏହି ତିନି ଦଳ

Trending Photos
Vice President Election: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ପଞ୍ଚଦଶ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଲାଗି ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଭୋଟଦାନ ପାଇଁ ସଂସଦ ଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ଯାଏ ଏହି ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଜାରି ରହିବ। ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ କଲେଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ୭୮୧ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଲାଗି ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ସମେତ ତିନୋଟି ଦଳ ସମଦୂରତା ନାମରେ ଭୋଟଦାନରୁ ବିରତ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ କଲେଜରେ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ୧୨ ହ୍ରାସ ପାଇ ସମୁଦାୟ ୭୬୯ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଓଡ଼ିଶାର ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବିଜେଡି ସମଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଦଳର ୭ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଲୋକଭସାରେ ଏହାଙ୍କ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଶୂନ। ସେହିପରି ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମିତି ଓ ପଞ୍ଜାବର ଶିରୋମଣି ଅକାଳିଦଳ ଭୋଟଦାନରୁ ବିରତ ରହିବ। ବିଆର୍ଏସ୍ର ଦୁଇଜଣ ସଦସ୍ୟ ଓ ଶିରୋମଣି ଅକାଳି ଦଳର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି।
ସମୁଦାୟ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା କମିବାରୁ ବିଜୟ ମ୍ୟାଜିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏବେ ୩୭୦ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଏବେ ସମର୍ଥନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ଏନ୍ଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ସମୁଦାୟ ୪୩୨ ଭୋଟ ରହିଛି। ଏଥିରୁ ଏନ୍ଡିଏର ନିଜସ୍ୱ ଭୋଟ ୪୧୯ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୩ ଜଣ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଲାଭ କରିଛି ଏନ୍ଡିଏ। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥିତ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସମୁଦାୟ ୩୨୪ ଭୋଟ ରହିଛି। ଏଥିରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା ୩୧୬ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୮ ଜଣ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟସଭାର ୫ମନୋନୀତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମିଶାଇ ୧୨ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ନିଜର ଭୋଟ କାହାକୁ ଦେବେ ତାହା ସ୍ଥିର କରିନାହାନ୍ତି।
ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭରୁ ଉପରାଷ୍ଟପ୍ରତି ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନାମାଙ୍କନ କରିଥିବା ଦୁଇ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିବା ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡି। ଶ୍ରୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ଏନ୍ଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି।
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯଦିଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ବା ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ଦରମା ଏବଂ ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାସିକ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି।