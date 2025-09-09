Vice President Election: ଆଜି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ, ଏନଡିଏ ଗଢିଲା ୧୦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟିମ

Trending Photos
Vice President Election: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶ ତାର 15ତମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଏବଂ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ଆଜି ଅର୍ଥାତ ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହେବ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ସୁଦ୍ଧା ନୂତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ନିର୍ବାଚନୀ ଲଢ଼େଇରେ ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଏବଂ ଭାରତ ମେଣ୍ଟ ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ବିଜେପି ମେଣ୍ଟର ବିଜୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ଏହା ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ନୁହେଁ। ଶାସକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ୧୦ ଜଣ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଟିମ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବେ। ସକାଳ ୮ଟା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଦଳ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଏକାଠି କରିବେ।
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସରକାର ୧୦ ଜଣିଆ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ ଦଳ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ସେମାନଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଏକାଠି କରିବା ପରେ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ସଂସଦ ଭବନକୁ ନେଇଯିବେ। ଏହି ଦଳରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ, ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଜୋଶୀ, ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ, ମନୋହର ଲାଲ ଖଟ୍ଟର, ଅର୍ଜୁନ ମେଘୱାଲ, ମନସୁଖ ମଣ୍ଡାଭିଆ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟ, ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ କିରଣ ରିଜିଜୁ ଅଛନ୍ତି। ସାଂସଦମାନେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ଏକାଠି ହେବେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଏଠାରୁ ସଂସଦ ଯିବେ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ।
କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ସାଂସଦ ରହିବେ
ପିୟୁଷ ଗୋଏଲ- ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ସମସ୍ତ ବିଜେପି ସାଂସଦ
ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ- ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସମସ୍ତ ସାଂସଦ
ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ- ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ର ସାଂସଦ
ମନୋହର ଲାଲ ଖଟ୍ଟର - ପୁରା ଉତ୍ତର ଭାରତର ସାଂସଦଙ୍କ ସହିତ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ପଞ୍ଜାବ, ହରିଆଣା, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ସାଂସଦ
ଅର୍ଜୁନ ମେଘାୱଲ- ରାଜସ୍ଥାନର ସାଂସଦ
ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟ- ଗୁଜରାଟର ସଂସଦ
ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟ - ବିହାର ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ସାଂସଦ
ଭୁପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ - ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସାଂସଦ
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ - ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସଦ
କିରଣ ରିଜିଜୁ- ପୂର୍ବୋତ୍ତର ସାଂସଦ