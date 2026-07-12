Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha National-International
  • /ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ସ୍ପିଡ୍‌ବୋଟ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍‌ଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଏତନାମ ପୋଲିସ

ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ସ୍ପିଡ୍‌ବୋଟ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍‌ଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଏତନାମ ପୋଲିସ

ଭିଏତନାମର ସାଉଥ୍ ଫୁ କ୍ୱୋକ୍ ଦ୍ୱୀପ ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସ୍ପିଡ୍‌ବୋଟ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାମଲାରେ ଭିଏତନାମ ପୋଲିସ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ୫୭ ବର୍ଷୀୟ ସ୍ପିଡ୍‌ବୋଟ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍‌ଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଭିଏତନାମର ଆନ୍ ଜିଆଙ୍ଗ ପ୍ରାନ୍ତ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଦୁର

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 12, 2026, 07:15 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 07:15 PM IST
ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ସ୍ପିଡ୍‌ବୋଟ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍‌ଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଏତନାମ ପୋଲିସ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ରୁଷରୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ତେଲ କିଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଭାରତ, ବିଶ୍ୱରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ
India Russian Oil Import1 hr ago
2
Odisha Onion Price Today1 hr ago
3
Hormuz Strait News2 hrs ago
4
India vs England ODI Series 20262 hrs ago
5
Rath Yatra 20268:27 AM IST