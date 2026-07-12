Vietnam Boat Accident: ଭିଏତନାମର ସାଉଥ୍ ଫୁ କ୍ୱୋକ୍ ଦ୍ୱୀପ ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସ୍ପିଡ୍ବୋଟ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାମଲାରେ ଭିଏତନାମ ପୋଲିସ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ୫୭ ବର୍ଷୀୟ ସ୍ପିଡ୍ବୋଟ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
ଭିଏତନାମର ଆନ୍ ଜିଆଙ୍ଗ ପ୍ରାନ୍ତ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସହ ବୋଟ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଛି।
ଘଟଣା ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଥିବାବେଳେ ପାଗ ଖରାପ ନଥିଲା ବୋଲି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ହା ଭାନ୍ ଲୋକ୍ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ପିଡ୍ବୋଟ୍ ଓଲଟିଯିବା ପରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଡଜନ୍ ଯାତ୍ରୀ ବୋଟ୍କୁ ଧରି ରହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ବିନା ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସିଯାଉଥିଲେ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ତୁରନ୍ତ ଫ୍ଲୋଟିଂ ରିଙ୍ଗ୍ ଓ ରସି ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପରେ ଜେଟ୍ ସ୍କି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କୂଳକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ୧୫ ଜଣ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ହୋ ଚି ମିନ୍ ସିଟିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସେଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ଭାରତକୁ ପଠାଯିବ ବୋଲି ହାନୋଇସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ୧୭ ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୬ ଜଣ ଭାରତକୁ ଫେରୁଥିବାବେଳେ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁ କ୍ୱୋକ୍ର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି।
ଘଟଣା ପରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଫୁ କ୍ୱୋକ୍ ଓ ନିକଟସ୍ଥ ଦ୍ୱୀପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ଅନେକ ସ୍ପିଡ୍ବୋଟ୍ ସେବାକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ସମୁଦ୍ର, ଧଳା ବାଲୁକା ବେଳାଭୂମି ଏବଂ ଡାଇଭିଂ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି।