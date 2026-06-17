Add Zee Business As A Preferred Source
App

Narendra Modi: ବିକଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୨୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ମୋଦି

Narendra Modi: ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ନିଯୁକ୍ତି-ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ସକ୍ଷମ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରସାରର ଲାଭକୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ, ବିଶେଷକରି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 17, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 04:35 PM IST
Narendra Modi: ବିକଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୨୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ମୋଦି

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Narendra Modi: ବିକଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୨୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ମୋଦି
Narendra Modi1 min ago
2
Top 10 news25 min ago
3
Deputy Speaker41 min ago
4
Puri srimandira53 min ago
5
Textbook Controversy1 hr ago