Narendra Modi: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୁକ୍ରବାର ଏଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକାଶ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା (PM-VBRY) ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ ୨୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (PMO) ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସମର୍ଥନ କରିସାରିଛି।
ଏହି ଯୋଜନା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ଉଭୟଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।
ଅତିରିକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ଦାତାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅତିରିକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇପାରିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନିରନ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଏ। ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଗତିଶୀଳ କରିବାରେ ଉତ୍ପାଦନର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି, ଏହି ଯୋଜନା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦାତାମାନଙ୍କୁ ଚାରି ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ନିଯୁକ୍ତିଦାତାମାନେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ।
ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ନିଯୁକ୍ତି-ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ସକ୍ଷମ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରସାରର ଲାଭକୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ, ବିଶେଷକରି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ।
ମୋଟ ୯୯,୪୪୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ସହିତ, ଏହି ଯୋଜନା ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୩.୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକୁ ସହଜ କରିବ। ମୋଟ ଲକ୍ଷ୍ୟଭୁକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୧.୯୨ କୋଟି ଲୋକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କର୍ମଶକ୍ତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି।
ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଯୋଜନା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନିଯୁକ୍ତି ବିସ୍ତାର, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କଭରେଜକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ଉଭୟଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।