Bangladesh Blast: ବାଂଲାଦେଶରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, ଜଣେ ମୃତ

Bangladesh Blast: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିର୍ବାସିତ ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (BNP) ନେତା ତାରିକ ରହମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀ ଢାକା ପୁଣି ଥରେ ହିଂସାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋଗବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ କଞ୍ଚା ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଜଣେ 21 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ରାଜଧାନୀର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।
ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୭:୧୦ ସମୟରେ, ଅଜ୍ଞାତ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ମୋଗବଜାର ଫ୍ଲାଏଓଭରରୁ ତଳ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଞ୍ଚା ବୋମା ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ବୋମାଟି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ତୁରନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଦେଇଥିଲା।
ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ
ମୃତକଙ୍କ ନାମ 21 ବର୍ଷୀୟ ସୈଫୁଲ ସିଆମ। ସେ ମୋଗବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଅଟୋମୋବାଇଲ ଆସେସୋରିଜ୍ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଆକ୍ରମଣ ହେବା ସମୟରେ ସିଆମ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଦୋକାନରୁ ଖାଦ୍ୟ କିଣିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜଣେ ଚା ଦୋକାନୀ ଫାରୁକ କହିଛନ୍ତି, "ହଠାତ୍ ଏକ ଜୋରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ସିଆମଙ୍କୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବାର ଦେଖିଲି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା।"
ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ଫୋରଣ
ହାତିରଝିଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳର ନ୍ୟୁ ଏସକାଟନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଆସେମ୍ବଲିଜ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ (ଏଜି) ଚର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମୁକ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ସଂସଦ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।
ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି
ରମଣା ଡିଭିଜନର ଡେପୁଟି ପୋଲିସ କମିଶନର ମାସୁଦ ଆଲାମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ କକଟେଲ ବୋମା ଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ, ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।