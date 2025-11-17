Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3007026
Zee OdishaOdisha National-International

Bangladesh Riots: ବାଂଲାଦେଶରେ ପୁଣି ହିଂସା, ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଗୁଳି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ବାଂଲାଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଇଛି। ପୁଣି ଥରେ ହିଂସା ଦେଖାଦେଇଛି। ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ୟୁନୁସ୍ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଢାକା ସମେତ ଅନେକ ସହରରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ମାମଲାର ଆଜି କୋର୍ଟର ରାୟ ଆସିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବାଂଲାଦେଶରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Nov 17, 2025, 10:56 AM IST

Trending Photos

Bangladesh Riots: ବାଂଲାଦେଶରେ ପୁଣି ହିଂସା, ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଗୁଳି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

Bangladesh Riots: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ବାଂଲାଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଇଛି। ପୁଣି ଥରେ ହିଂସା ଦେଖାଦେଇଛି। ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ୟୁନୁସ୍ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଢାକା ସମେତ ଅନେକ ସହରରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ମାମଲାର ଆଜି କୋର୍ଟର ରାୟ ଆସିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବାଂଲାଦେଶରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ହିଂସାରେ ସାମିଲ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ କର୍ମୀମାନେ ରାଜଧାନୀ ଢାକାରେ ବସ୍ ଏବଂ ସରକାରୀ କୋଠା ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ରାୟର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି।

ଏକ ବିପ୍ଳବରେ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ବାଂଲାଦେଶୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧିକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ (ICT) ତାଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ଦଳ, ଆୱାମୀ ଲିଗ୍, ବାଂଲାଦେଶରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ "ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ" ଡାକରା ଦେଇଛି। ତଥାପି, ୟୁନୁସ୍ ସରକାର ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ଉପରେ ନିଷିଦ୍ଧ ଲଗାଇଛି। ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ର କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହେବା ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ଅଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ଶେଖ୍ ହସିନା ଏହି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ପରାମର୍ଶଦାତା ସାଜିବ ୱାଜେଦ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଦଳ ଆୱାମୀ ଲିଗରୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଫେବୃଆରୀ 2026 ଜାତୀୟ ନିର୍ବାଚନକୁ ଅବରୋଧ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ହିଂସାତ୍ମକ ହୋଇପାରେ।

ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ରାୟ ପୂର୍ବରୁ, ବ୍ୟବସାୟୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ବଳ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିପାରେ। ସରକାର ହିଂସାରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଗୁଳି ଚଳାଇବାକୁ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha assembly
ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ବିଚିତ୍ର ନୀତି : ଅୟସରେ ଅଫିସର, ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବେଖାତିର!
Petrol price hike
Today Petrol Diesel Price: ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରୁ ତୈଳଦରରେ ବୃହତ ହ୍ରାସ
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Delhi blast
Delhi Blast: ଲାଲକିଲ୍ଲା କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲା: ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା NIA
Jaffar Express
Jaffar Express: ପାକିସ୍ତାନରେ ଜାଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ପୁଣି ଟାର୍ଗେଟ୍, ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ଆକ୍ରମଣ