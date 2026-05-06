Violence in Bengal: ଅଶାନ୍ତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ: ବଢୁଛି ହିଂସା, ସେନା ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼

Trending Photos
Violence in Bengal: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସାର ଏକ ଲହରୀ ଦେଖାଦେଇଛି। ଉତ୍ତର ୨୪ ପ୍ରଗଣାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସହିତ ଏକ ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଦଳ ଉପରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଗୁଳି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ANI ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁଳିଚାଳନାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନଜତ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଧୀନସ୍ଥ ସରବେରିଆ-ଅଗରହାଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ନଜତ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଇନଚାର୍ଜ, ରାଜବାରୀ ଆଉଟପୋଷ୍ଟର ଜଣେ ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଳ ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଗୁଳିଚାଳନାରେ ଦୁଇ ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମିନାଖା ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଲକାତାର ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ କଞ୍ଚା ବୋମା ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମିନାଖା ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଲକାତାର ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ କଞ୍ଚା ବୋମା ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା।
ହିଂସାରେ ଜଣେ ବିଜେପି ଏବଂ ଟିଏମସି କର୍ମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ
ମଙ୍ଗଳବାର ବଙ୍ଗଳାରେ ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସାର ପୃଥକ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ବିଜେପି ଏବଂ ଜଣେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନ୍ୟୁ ଟାଉନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଟିଏମସି କର୍ମୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ବିଜେପି କର୍ମୀ ମଧୁ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ବୀରଭୂମିର ନାନୁରରେ ଟିଏମସି କର୍ମୀ ଅବିର ଶେଖଙ୍କୁ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ଟିଏମସି କର୍ମୀଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ
ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟୁ ଟାଉନରେ, ଭଲ୍ଲିଗୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜେପି ବିଜୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାର କରାଯାଉଥିବା ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ଟିଏମସି କର୍ମୀମାନେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ପରେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଟିଏମସି କର୍ମୀଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ, ନାନୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସଂଘର୍ଷରେ ଶେଖଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା।
ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ପାଇଁ ସିଇସିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସା ଏବଂ ଭଙ୍ଗାରୁଜାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଇସି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
Also Read: Thalapathy Vijay: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ବିଜୟ, କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ମିଶାଇବେ କି ହାତ !
Also Read: Ipl 2026:ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ, ଦିଲ୍ଲୀକୁ ହରାଇଲା ଚେନ୍ନାଇ