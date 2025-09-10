France Protests: ନେପାଳ ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ହିଂସା, ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଗିରଫ

France Violence After Nepal: ନେପାଳ ପରେ ବୁଧବାର ଫ୍ରାନ୍ସରେ ବ୍ୟାପକ ହିଂସା ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଅନେକ ସହରରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ପୋଡ଼ାଜଳା କରିଥିଲେ ଓ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି।
France Violence After Nepal: ନେପାଳ ପରେ ବୁଧବାର ଫ୍ରାନ୍ସରେ ବ୍ୟାପକ ହିଂସା ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଅନେକ ସହରରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ, ନିଆଁ ଲଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସ୍ୱରୂପ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଲୁହ ବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ସେଲ୍ ଫୁଟାଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିବାଦକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ଘେରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଫ୍ରାନ୍ସର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରୁନୋ ରିଟେଲୋ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ଦେଶରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବହୁତ ଖରାପ କରିଛି। ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ "ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ" କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଯଦିଓ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଘୋଷିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରି ନଥିଲେ।
ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ବୁଧବାର ଦିନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୮୦ ହଜାର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରିଥିଲା।
BREAKING: Civil unrest ERUPTS across France as protesters flood the streets, causing widespread disruption.
Their goal: cripple the economy and get Macron out.
The French Revolution has begun. pic.twitter.com/k7ml77n4eU
— The British Patriot (@TheBritLad) September 10, 2025
ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ସହର ରେନେସରେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ଏକ ବସ୍ ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ରେଳ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ପ୍ରତିବାଦକାରୀ ଦେଶରେ "ବିଦ୍ରୋହୀ ପରିବେଶ" ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅସନ୍ତୋଷର ପ୍ରତୀକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା।