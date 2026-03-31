Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3160420
Zee OdishaOdisha National-InternationalDGCA: ବରିଷ୍ଠ IAS ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବ ହେଲେ DGCA ଅଧ୍ୟକ୍ଷ

DGCA: ବରିଷ୍ଠ IAS ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବ ହେଲେ DGCA ଅଧ୍ୟକ୍ଷ

Major Reshuffle In DGCA: ବରିଷ୍ଠ (IAS) ଆଇଏଏସ୍ ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବ ହେଲେ (DGCA) ଡିଜିସିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ କମିଟି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Mar 31, 2026, 06:00 PM IST

Trending Photos

DGCA: ବରିଷ୍ଠ IAS ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବ ହେଲେ DGCA ଅଧ୍ୟକ୍ଷ

Major Reshuffle In DGCA: ବରିଷ୍ଠ (IAS) ଆଇଏଏସ୍ ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବ ହେଲେ (DGCA) ଡିଜିସିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ କମିଟି। ଏବଂ(Faiz Ahmed Kidwai ) ଫୈଜ ଅହମ୍ମଦ କିଦୱାଇଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

କ୍ୟାବିନେଟର ନିଯୁକ୍ତି କମିଟି (ACC) ଦ୍ୱାରା ଏକ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ,ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କ୍ୟାଡରର (1996)୧୯୯୬ ବ୍ୟାଚ୍ (IAS) ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ କିଦୱାଇଙ୍କୁ କାର୍ମିକ ଏବଂ ତାଲିମ ବିଭାଗ (DoPT) ରେ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଡିଜିସିଏରେ କିଦୱାଇଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡରର (IAS) ଅଧିକାରୀ ବିକ୍ରମ ଯାଦବ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଚମେଟ୍ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।

ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣାକ୍ରମରେ, ଓଡ଼ିଶା-କ୍ୟାଡର ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ବିଶାଲ ଗଗନଙ୍କୁ କାର୍ମିକ ଏବଂ ତାଲିମ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୂଚନା କମିଶନର ସଚିବ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ୧୯୯୮ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ  ପଦବୀରେ ରହିବେ।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Sainik School Recruitment 2026
Sainik School Recruitment 2026: ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଣ-ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ
DGCA
DGCA: ବରିଷ୍ଠ IAS ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବ ହେଲେ DGCA ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
Rourkela
ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଜେଲ୍ ଗଲେ ପୂର୍ବତନ କିରାଣୀ
top 10 news today
Top 10 News Today: ନାଳନ୍ଦା ଶୀତଳା ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦଳାଚକଟାରେ ୮ ମୃତ,ଦେଶରେ କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହ
Odia News
Naxal Operation: କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ବେଳେ ବିପୁଳ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ