କୋରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟର ଘୋଷଣା କଲେ ବିରାଟ-ଅନୁଷ୍କା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କୋରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ ସୋମବାର ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ କୋରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନିଜ ଯୋଗଦାନ କରିବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘୋଷଣା ସେ ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ କରିଛନ୍ତି ।

Anushka and I are pledging our support towards PM-CARES Fund & the Chief Minister's Relief Fund (Maharashtra). Our hearts are breaking looking at the suffering of so many & we hope our contribution, in some way, helps easing the pain of our fellow citizens #IndiaFightsCorona

— Virat Kohli (@imVkohli) March 30, 2020