VISA Center in Odisha: ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ଭିସା ଆବେଦନ କେନ୍ଦ୍ର

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଠାରେ ଭିସା ଆବେଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏଥିନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ପାଠପଢା ହେଉ ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଥବା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଓଡିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସହାୟକ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଉ କେହି କୋଲକାତା, ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ସହରକୁ ଯିବାକୁ ପ

Written By  Harihar Panda|Last Updated: Dec 15, 2025, 02:07 PM IST

VISA Center in Odisha:ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଠାରେ ଭିସା ଆବେଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏଥିନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ପାଠପଢା ହେଉ ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଥବା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଓଡିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସହାୟକ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଉ କେହି କୋଲକାତା, ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ସହରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। 

ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବରମୁଣ୍ଡାସ୍ଥିତ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ବସ ଟର୍ମିନାଲରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଠାରେ ୩୦୦୦ ବର୍ଗଫୁଟର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆବଶ୍ୟକ ଘର ଯୋଗାଇଦେବେ। ଏଠାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଭିସା ଆବେଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଭିସା ପାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କଲିକତା, ଦିଲ୍ଲୀ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଭଳି ସହରକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏଥିନେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ନେଇ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଏହାର ବିଚାର କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅପେକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଭିସା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଏଠାରୁ ଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଦୂତାବାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଯୋଜନା କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। 

