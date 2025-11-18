Visa Free entry ban: ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଭିସା ଫ୍ରି ପ୍ରବେଶ ବନ୍ଦ କଲା ଇରାନ

Trending Photos
Visa Free entry ban:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୁସଲିମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଇରାନ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଭିସା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଇରାନ ସାଧାରଣ ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ଭିସା-ମୁକ୍ତ (ଭିସା ଛାଡ଼) ପ୍ରବେଶ ସୁବିଧାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି। ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଇରାନକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ସୋମବାର ଦିନ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଇରାନର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) କହିଛି ଯେ ସରକାର ଏପରି ଅନେକ ମାମଲା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ଦେଶକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଲୋଭନରେ ଇରାନକୁ ପଠାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ଯେ କିପରି ଅନେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଇରାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭିସା ଛାଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରତାରିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତକୃପା ପାଇଁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଜାରି କରିଛି ଆଡଭାଇଜାରୀ
ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) କହିଛି ଯେ ଇରାନ ସରକାର ସାଧାରଣ ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ "ଭିସା ଛାଡ ସୁବିଧାକୁ ସ୍ଥଗିତ" କରିଛି, ଯାହା ନଭେମ୍ବର 22, 2025 ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଅପରାଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ଭିସା ଛାଡ ସୁବିଧାର ଅପବ୍ୟବହାର ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। MEA ଆହୁରି କହିଛି, "ଏହି ତାରିଖରୁ, ସାଧାରଣ ପାସପୋର୍ଟ ଧାରକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଇରାନ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କିମ୍ବା ପରିବହନ ପାଇଁ ଭିସା ପାଇବାକୁ ପଡିବ।" ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଇରାନ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏବଂ ଭିସା-ମୁକ୍ତ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଥିବା ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
ସତର୍କତା ଜରୁରୀ
ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସରକାର ଇରାନରେ ଜାଲ ଚାକିରି ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଷୟରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି। ନକଲି ଚାକିରି ପ୍ରସ୍ତାବ ବାହାନାରେ ଇରାନରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଏକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଜାରି କରିଥିଲା। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ "ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା" ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏପରି ଫାଶରେ ନପଡ଼ିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା।
MEA ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, "ସମ୍ପ୍ରତି, ଅନେକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ଚାକିରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ଦେଶରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ବାହାନାରେ ଇରାନକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରାଯାଇଛି।"
ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ଅପହରଣ ମାମଲା
ବିବୃତ୍ତିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଇରାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅପରାଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରଠାରୁ ମୁକ୍ତ ଟଙ୍କା ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାର ଏହାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଏକ କଠୋର ଚେତାବନୀ ଜାରି କରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଭିସା-ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦିଏ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭିସା-ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ନାମରେ ଚାକିରି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଲୋଭନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଏଜେଣ୍ଟ ଅପରାଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
MEA କହିଛି, "ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଏପରି ପ୍ରସ୍ତାବର ଶିକାର ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।" ଗତ ମାସରେ, ଚାରି ଜଣ ଗୁଜରାଟ ବାସିନ୍ଦା ତେହେରାନରେ ବନ୍ଧକ ରହିବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଏହି ଚାରି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି - ଅଜୟକୁମାର ଚୌଧୁରୀ (31), ପ୍ରିୟବେନ ଚୌଧୁରୀ (25), ଅନିଲକୁମାର ଚୌଧୁରୀ (35), ଏବଂ ନିଖିଲକୁମାର ଚୌଧୁରୀ (28) - ଏକ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଏଜେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିରେଟ୍ସ ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ ବ୍ୟାଙ୍କକ ଏବଂ ଦୁବାଇ ଦେଇ ତେହେରାନ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ।
ତେହେରାନର ଇମାମ ଖୋମେନି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏହି ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଜେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଏସିଆର ଅନେକ ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଇରାନରୁ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର କିମ୍ବା ଆକାଶପଥରେ ତେହେରାନରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପରିବହନ କରାଯିବ - ଏହି ରାସ୍ତାଟି ପ୍ରାୟତଃ ଅନଧିକୃତ ପ୍ରବାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।
ଅପହରଣକାରୀମାନେ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହିତ ପ୍ରାୟ ₹2 କୋଟି (ପ୍ରାୟ $20 ନିୟୁତ) ମୁକ୍ତ ଦାବି କରିଥିଲେ।
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ଉଠାଇଥିଲେ, ଯିଏ ମାନସାର ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତୀଭାଇ ସୋମନଭାଇ ପଟେଲଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରୁ ଏହି ଚାରି ଜଣ ଥିଲେ। ପଟେଲ ତା'ପରେ ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ, ତାଙ୍କ ଉପ-ହର୍ଷ ସାଂଘଭି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ଏବଂ ଇରାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଯୋଗୁଁ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।