Add Zee Business As A Preferred Source
App

Visakhapatnam Steel Plant Fire: ଷ୍ଟିଲପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା, ୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅନେକ ଆହତ

Visakhapatnam Steel Plant Fire: ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ.ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଉପରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ସହିତ ସହଯୋଗରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 08, 2026, 08:13 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 08:13 PM IST
Visakhapatnam Steel Plant Fire: ଷ୍ଟିଲପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା, ୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅନେକ ଆହତ

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Visakhapatnam Steel Plant Fire: ଷ୍ଟିଲପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା, ୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅନେକ
Visakhapatnam Steel Plant Fire1 min ago
2
Odisha Crime News40 min ago
3
Odisha Thunderstorm Alerts1 hr ago
4
Odisha vigilance2 hrs ago
5
Odia News2 hrs ago