Visakhapatnam Steel Plant Fire: ଷ୍ଟିଲପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା, ୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅନେକ ଆହତ

Visakhapatnam Steel Plant Fire: ସୋମବାର ଦିନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପାଟନମ୍ରେ ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ କାରଖାନାରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଷ୍ଟିଲ୍ ତରଳାଇବା ସେକ୍ସନରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ହଠାତ୍ ବହୁ ପରିମାଣର ତରଳ ଇସ୍ପାତ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିରେ ଅତି କମରେ ଆଠ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, SMS-2 ଏବଂ STC-3 ୟୁନିଟରେ ନିୟମିତ ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ହଠାତ୍ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ତରଳ ଇସ୍ପାତ ଫୁଟି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା PTI କୁ କହିଛି ଯେ ତରଳ ଲୁହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ଥିଲା, ଯାହାର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୧୬୦୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରଶାସନ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଦଳ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହାୟତା ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଆହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛିଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ.ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଉପରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ସହିତ ସହଯୋଗରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ, ପ୍ଲାଣ୍ଟର ପ୍ରଭାବିତ ଅଂଶରେ ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରେ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି, ଯଦିଓ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ହିଁ ସଠିକ୍ କାରଣ ଜଣାପଡିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ପ୍ରଶାସନ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି। ବିଶାଖାପାଟଣା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଇସ୍ପାତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯାହା ହଜାର ହଜାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଏ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପୁଣି ଥରେ ଭାରୀ ଶିଳ୍ପରେ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ସତର୍କତା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।