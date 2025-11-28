Advertisement
Putin's India Visit: ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ହୋଇପାରେ ଏହି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି

Vladimir Putin's India Visit: ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଆଲୋଚନା ହୋଇ ଆସୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ପୁଟିନଙ୍କ ଗସ୍ତ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଡିସେମ୍ବର ୪ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇ ଦେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। 

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 28, 2025, 02:47 PM IST

Vladimir Putin's India Visit: ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ପୁଟିନ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ (ଡିସେମ୍ବର ୪-୫) ଭାରତ ଆସିବେ। ତାଙ୍କର ଭାରତ ଗସ୍ତ ଡିସେମ୍ବର ୪ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ହେଉଛି। ସେ ୨୩ତମ ଭାରତ-ରୁଷ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପୁଟିନଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରେ। ପୁଟିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବେ।

ପୁଟିନ ନିଜର ଦୁଇ ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଆଲୋଚନାରେ S-400 ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତଥାପି, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ସେୟାର କରାଯାଇ ନାହିଁ।

ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ANI ଅନୁଯାୟୀ ପୁଟିନଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ପୁଟିନଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ଋଷ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ 'ବିଶେଷ' ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀର ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ନୂତନ ଦିଗ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେବ। ବିଶେଷକରି ବାଣିଜ୍ୟ, ଅର୍ଥନୀତି, ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଦାନପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉଭୟ ନେତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ।

Also Read:PMJDY Account Rules: ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଛି ଜିରୋ ବାଲାନ୍ସ? ତଥାପି ଉଠାଇ ପାରିବେ ୧୦୦୦୦ ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି?

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏକ ମିଳିତ ଘୋଷଣାନାମା ଜାରି କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପାରସ୍ପରିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇପାରେ। ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ରୁଷ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଚାପ ପକାଇ ଆସୁଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଋଷରୁ ତେଲ କ୍ରୟ ହ୍ରାସ କରିଛି। ପୁଟିନଙ୍କ ଗସ୍ତ ଉପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ ସମେତ ବିଶ୍ୱବାସୀ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯିବ।

Also Read:Full and Final Settlement: ଚାକିରି ଛାଡନ୍ତୁ କିମ୍ୱା ବହିଷ୍କାର ହୁଅନ୍ତୁ, ୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ!

 

