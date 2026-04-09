Assembly Election 2026: ୩ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ମତଦାନ, ୬ କୋଟି ଜନତା ବାଛିବେ ନେତା

Trending Photos
Assembly Election 2026:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଆସାମ, କେରଳ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ ପୁଡୁଚେରୀରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କେରଳର ୧୪୦ଟି, ଆସାମରେ ୧୨୬ଟି ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀର ୩୦ଟି ଆସନ ପାଇଁ ଆଜି ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଯାହା ମୋଟ ୨୯୬ଟି ଆସନ ହେବ। ଏହି ନିର୍ବାଚନ କେବଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାର ଲଢ଼େଇ ନୁହେଁ ବରଂ ଜାତୀୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସନୀୟତାର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ।
ଆସାମ – ବିଜେପିର 'ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍' ବନାମ କଂଗ୍ରେସର ପୁନରାଗମନ
ଆସାମରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏନଡିଏ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ୨୫ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଆସାମରେ ବିଜେପି ଏହାର ବିକାଶ ଏବଂ ପରିଚୟ ରାଜନୀତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, କଂଗ୍ରେସ ଏହାର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଗୌରବ ଗୋଗୋଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଛଅ ଦଳୀୟ ମେଣ୍ଟ ସହିତ ସରକାର ଗଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏଥିରେ ଅଖିଳ ଗୋଗୋଇଙ୍କ ରାଇଜୋର ଦଳ ଏବଂ ଆସାମ ଜାତୀୟ ପରିଷଦ ଭଳି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆସାମରେ 6.42 ଲକ୍ଷ ଯୁବ ଭୋଟର ଏଥର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ।
କେରଳ - 'ଲାଲକିଲ୍ଲା' ରକ୍ଷା କରିବାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
କେରଳରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାଇ ବିଜୟନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୋର୍ଚ୍ଚା (LDF) ଇତିହାସକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। 2021 ରେ, LDF ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିବା ଧାରା ଭାଙ୍ଗିଛି। CPI-M ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ LDF ପୂର୍ବରୁ 1980, 1987, 1996, 2006, 2016 ଏବଂ ପୁଣି 2021 ରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିଲା। 2021 ରେ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଶାସକ ସରକାର ଲଗାତାର ଦୁଇ ଥର ପାଇଁ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିଥିଲା। 1981 ରେ UDF ମେଣ୍ଟ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ପରେ 1982 ରେ ଏହା କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ, 1982, 1991, 2001 ଏବଂ 2011 ରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି।
ବିଜୟନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏବେ ଭାରତର ଏହି ଶେଷ "ଲାଲ ଗଡ଼"କୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି।
ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ UDF, ଯାହା କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଶାସନ ବିରୋଧୀ ହାୱା ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। କେରଳର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା (୧୩.୯ ନିୟୁତ) ପୁରୁଷଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା (୧୩.୨ ନିୟୁତ) ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ, ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ଯେକୌଣସି ଦିଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ।
ପୁଡୁଚେରୀ - ରଙ୍ଗାସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର
କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ ପୁଡୁଚେରୀ 30ଟି ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛି। NDA ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ. ରଙ୍ଗାସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଛି। 76 ବର୍ଷୀୟ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଚତୁରତା ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ନମ୍ରତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ରଙ୍ଗାସ୍ୱାମୀ କଂଗ୍ରେସ-ଡିଏମକେ ମେଣ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 9.44 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ଏଠାରେ ଭୋଟ ଦେବେ।
ଫଳାଫଳ କେବେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ?
ମେ 4 ତାରିଖରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦିନରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ତାମିଲନାଡୁରେ 23 ଏପ୍ରିଲରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ହେବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦିନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଏପ୍ରିଲ 29 ତାରିଖରେ।