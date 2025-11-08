ଅଳିଆ ଗଦାରୁ ମିଳିଲା VVPAT ସ୍ଲିପ୍, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଲେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସମସ୍ତିପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନ ଥିବା ସ୍ଲିପ୍ ଏକ ଅଳିଆଗଦାରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଶନିବାର ହଜାର ହଜାର VVPAT ସ୍ଲିପ୍ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଫିଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ପାଟନା: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସମସ୍ତିପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନ ଥିବା ସ୍ଲିପ୍ ଏକ ଅଳିଆଗଦାରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଶନିବାର ହଜାର ହଜାର VVPAT ସ୍ଲିପ୍ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଫିଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ସ୍ଲିପ୍ଗୁଡ଼ିକ ସରାୟରଞ୍ଜନ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଶୀତଳପଟ୍ଟି ଗାଁ ନିକଟରୁ ମିଳିଛି। ନଭେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଶନିବାର ସକାଳେ ଶୀତଳପଟ୍ଟି ଗାଁରେ VVPAT ସ୍ଲିପ୍ ମିଳିବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖଦେଇଛି। ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସରାୟରଞ୍ଜନ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର କେଏସଆର କଲେଜ ନିକଟରେ ମତଦାନ ସମୟରେ ମକ୍ ପୋଲ ସ୍ଲିପ୍ ଫିଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାମଲା ବଢ଼ିବା ସହିତ, ଆରଜେଡି ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା।
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ (RJD) ତାର X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି, "ସମସ୍ତିପୁରର ସରାୟରଞ୍ଜନ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର KSR କଲେଜ ନିକଟରେ ରାସ୍ତାରେ EVM ରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ VVPAT ସ୍ଲିପ୍ ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେବେ, କିପରି, କାହିଁକି, ଏବଂ କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ ଏହି ସ୍ଲିପ୍ ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏହି VVPAT ସ୍ଲିପ କଣ କେହି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ଆଣି ଏଠାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ସେହିପରି ବିହାରରେ ରହୁଥିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜଣେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଘଟୁଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।
समस्तीपुर के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के KSR कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में EVM से निकलने वाली VVPAT पर्चियां फेंकी हुई मिली।
कब, कैसे, क्यों किसके इशारे पर इन पर्चियों को फेंका गया? क्या चोर आयोग इसका जवाब देगा? क्या यह सब बाहर से आकर बिहार में डेरा डाले लोकतंत्र के… pic.twitter.com/SxOR6dd7Me
— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) November 8, 2025
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତିପୁର ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକ ମକ୍ ପୋଲରୁ VVPAT ସ୍ଲିପ୍, ତେଣୁ ଭୋଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନିରପେକ୍ଷତା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନାହିଁ। ଡିଏମ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ, ସମ୍ପୃକ୍ତ AROଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ୍ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ୍ ନଭେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ୍ ନଭେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭୋଟ୍ ଗଣନା ନଭେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ହେବ। ସାରାୟରଞ୍ଜନ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ନଭେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ହୋଇସାରିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, VVPAT ସ୍ଲିପ୍ ମିଳିବା ଘଟଣା ଏବେ ସାଧାରଣରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।
