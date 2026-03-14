Zee Odisha

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 14, 2026, 12:31 PM IST

Sonam Wangchuk: ଜିତିଗଲେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ, ହଟିଲା NSA

Sonam Wangchuk: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲଦାଖର ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ତାଙ୍କ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରି ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଅଟକକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଏବେ ତୁରନ୍ତ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ସରକାର ଲଦାଖରେ ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ଗଠନମୂଳକ ଏବଂ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।

ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୁରକ୍ଷା (ଷଷ୍ଠ ସୂଚୀ) ଏବଂ ଲଦାଖକୁ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦାବି କରି ହିଂସାକୁ ଉସୁକାଇବା ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଲେହରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ (NSA) ଅଧୀନରେ ଯୋଧପୁର ଜେଲରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଲଦାଖର ପରିବେଶ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିଲେ।

ନିକଟରେ, ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ NSA ଅଧୀନରେ ଜଳବାୟୁ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ବିଚାରପତି ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ଏବଂ ପି.ବି. ଭାରାଲେଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ ଅତିରିକ୍ତ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲା ଉପରେ ବିଚାର କରିବାକୁ କହିଥିଲେ।

ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ (NSA) କ'ଣ?
NSA ଏକ ପ୍ରତିରୋଧକ ଅଟକ ଆଇନ ଯାହା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିପଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର ବିନା ଅଟକ ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କିମ୍ବା ପୋଲିସ କମିଶନର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କିମ୍ବା ବିଚାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦଣ୍ ବିଧାନ କରିବା, କେବଳ ଅଟକ ରଖିବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। 

Prabhudatta Moharana

