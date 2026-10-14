Add Zee Business As A Preferred Source
App

ସେୟାର ବଜାରର ସ୍ମାର୍ଟ ନିବେଶକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? Kwala Intel AIକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ନକଲି ଷ୍ଟକ ଟିପ୍ସ ଏବଂ ଗୁଜବରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଜାଣନ୍ତୁ Kwala Intel AI Stock Research Tool କେମିତି କାମ କରେ, ଚାର୍ଟ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ଗ୍ରୋଥ୍ କେମିତି ବୁଝିବେ ଏବଂ ମାସକୁ ୧୯୯ ଟଙ୍କାରେ କଣ ମିଳିଥାଏ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Oct 14, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Oct 14, 2026, 03:45 PM IST
ସେୟାର ବଜାରର ସ୍ମାର୍ଟ ନିବେଶକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? Kwala Intel AIକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ
Image Credit: Kwala Intel କୁ ଦୈନିକ ୪ ଟଙ୍କାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra is a seasoned media professional with more than 12 years of experience in the national media landscape. Having started his journey with Sambad, the state's number one daily newspaper, he transitioned to broadcast journalism with Kamyab TV. His career highlights include a pivotal role as a Programme Producer at Zee Media starting in 2016 and leading Odisha's digital operations for Network18 as Digital Head in 2022. Since 2023, he has been back with Zee Media, driving impactful content strategy.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସେୟାର ବଜାରର ସ୍ମାର୍ଟ ନିବେଶକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? Kwala Intel AIକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍
2
3
4
5