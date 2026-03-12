Advertisement
Iran War: ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ: ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ, ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଲେଣି ଲକ୍ଷାଧିକ ଶିଶୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସଂଘର୍ଷର ଦଶ ଦିନ ପରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ସାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି କ୍ରମଶଃ ଭୟଙ୍କର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ୟୁନିସେଫ୍ କହିଛି ଯେ ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରୁ ହିଂସାରେ ୧୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କର ମୃତାହତର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ଇରାନରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦, ଲେବାନନରେ ୯୧, ଇସ୍ରାଏଲରେ ଚାରି ଏବଂ କୁଏତରେ ଜଣ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 12, 2026, 12:36 PM IST

Iran War: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସଂଘର୍ଷର ଦଶ ଦିନ ପରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ସାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି କ୍ରମଶଃ ଭୟଙ୍କର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ୟୁନିସେଫ୍ କହିଛି ଯେ ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରୁ ହିଂସାରେ ୧୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କର ମୃତାହତର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ଇରାନରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦, ଲେବାନନରେ ୯୧, ଇସ୍ରାଏଲରେ ଚାରି ଏବଂ କୁଏତରେ ଜଣେ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ହିଂସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଏବଂ ବ୍ୟାପିବା ସହିତ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଛାଡିଛନ୍ତି
ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାପକ ବିଭ୍ରାଟ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ନିରନ୍ତର ବୋମା ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାସଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନା, ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମେତ ବେସାମରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଆକ୍ରମଣ, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଏବଂ ପଙ୍ଗୁ କରିବା, କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ନଷ୍ଟ କରିବାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ।

ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ୟୁନିସେଫର ନିବେଦନ
ୟୁନିସେଫ୍ କହିଛି ଯେ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଘର୍ଷରେ ଶିଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁରୁତର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବିକ ଆଇନ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ଆଇନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ୟୁନିସେଫ୍ ସଚିବ-ଜେନରାଲ ସଂଘର୍ଷରେ ଥିବା ପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁତା ବନ୍ଦ କରି କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ୟୁନିସେଫ୍ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ କ୍ଷତିକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧର ଉପାୟ ଏବଂ ପଦ୍ଧତି ଚୟନରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାରକୁ ଏଡାଇବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ 200 ନିୟୁତ ପିଲା ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।

୧୩ତମ ଦିନରେ ଯୁଦ୍ଧ
ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧର ଏହା 13ତମ ଦିନ ଏବଂ ସବୁଠି ବିନାଶର ଦୃଶ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବୁଧବାର ଦିନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। କହିଛନ୍ତି ଯେ ତେହେରାନ କେବେ ଏପରି କିଛି ଆଶା କରିନଥିଲା। କେଣ୍ଟୁକିରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। "ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ, କ'ଣ? ଆମକୁ କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ," ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି। "ସେମାନେ (ଇରାନ) ଜାଣିନାହାଁନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଘଟିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଆକ୍ରମଣ କରିଛି," ସେ କହିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା 58 ଟି ନୌସେନା ଜାହାଜ ନଷ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ ଇରାନର ବାୟୁସେନାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି। "ଆମେ କେବେବି କହିବାକୁ ଶୀଘ୍ର ଚାହୁଁନାହୁଁ ଯେ ଆମେ ଜିତିଛୁ। ଆମେ ଜିତିଛୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

Prabhudatta Moharana

Iran war
