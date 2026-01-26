Sheikh Hasina Government: ବାଂଲାଦେଶରେ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କର ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆମେରିକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର! ଅଡ଼ିଓ ଲିକ ପରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟର ଖୁଲାସା

Trending Photos
Sheikh Hasina Government:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଶେଖ ହସିନା ସରକାରର ପତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେରିକାର କୂଟନୈତିକ ରେକର୍ଡିଂ ଲିକ୍ ହେବା ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଏକ ନୂତନ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଲିକ୍ ହେବା ପରେ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ଆମେରିକାର ଭୂମିକା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହିବୁଲ ହାସନ ଚୌଧୁରୀ ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଅଡିଓ ଆୱାମୀ ଲିଗର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଶେଖ ହସିନା ସରକାରଙ୍କ ପତନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନଥିଲା।
ନେପାଳ-ବାଂଲାଦେଶରେ ସରକାରର ପତନ
ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶ କିମ୍ବା ନେପାଳରେ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଫ୍ରାନ୍ସରେ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ନଜର ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଏହା ଅସଫଳ ହୋଇଛି। ଏହି ଦେଶ ଗୁଡିକରେ ସରକାରର ପତନ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ଦେଶରେ ସରକାରର ପତନ ହୋଇଛି, ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଂସା ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା କି ଆମେରିକାର ଇଂଗିତରେ ଏ ସବୁ ହେଉଛି। ଯଦିଓ ଏ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିନଥିଲା।
ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଆମେରିକୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା
ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଆମେରିକୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ରେକର୍ଡିଂ ଏବେ ୱାଶିଂଟନକୁ ନୂତନ ଅଭିଯୋଗର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖିଛି। ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦୈନିକ ଷ୍ଟ୍ରେଟନ୍ୟୁଜ୍ ଗ୍ଲୋବାଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ରେକର୍ଡିଂକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରେକର୍ଡିଂରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଆମେରିକୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ରହିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଇସଲାମିକ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏବଂ ହସିନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ ଦେଶର ଗତିବିଧି ଆକଳନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି।
ଏହା ବାଂଲାଦେଶରେ ଆମେରିକାର ଭୂମିକାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବିକୁ ତୀବ୍ର କରିଛି ଏବଂ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ନେତାମାନଙ୍କୁ ୟୁନୁସ୍ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ତୀବ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି।
ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ କ’ଣ କହିଥିଲେ?
ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ ୫, ୨୦୨୪ରେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶ ଛାଡିବା ପରଠାରୁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛନ୍ତି। ହାସନ ଚୌଧୁରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଅଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବାଂଲାଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସରକାରଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ "ସ୍ପଷ୍ଟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର" ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିର ଗମ୍ଭୀର ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି।
ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତିକୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାରୁ ବାଦ ଦେବାର କଡ଼ା ବିରୋଧ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟରଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶକୁ ବାଦ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଜନାଦେଶ ବିନା ଏକ ଅବୈଧ ସରକାର ଗଠନ ହେବ।