Mohan Bhagwat: 'ଆମେ ଦୁଇ ଆମର ତିନି' ପରିବାରରେ ୩ ପିଲା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଲେ RSS ମୁଖ୍ୟ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2900443
Zee OdishaOdisha National-International

Mohan Bhagwat: 'ଆମେ ଦୁଇ ଆମର ତିନି' ପରିବାରରେ ୩ ପିଲା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଲେ RSS ମୁଖ୍ୟ

ମୋହନ ଭାଗବତ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ଦେଶର ହାରାହାରି ୨୧.୧, ଏହା ଗଣିତରେ ଘଟେ କିନ୍ତୁ ମଣିଷମାନଙ୍କରେ ୨.୧ ର ଅର୍ଥ ତିନୋଟି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଏହା ଭାବିବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ତିନୋଟି ସନ୍ତାନ ହେବା ଉଚିତ । 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Aug 28, 2025, 09:29 PM IST

Trending Photos

Mohan Bhagwat: 'ଆମେ ଦୁଇ ଆମର ତିନି' ପରିବାରରେ ୩ ପିଲା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଲେ RSS ମୁଖ୍ୟ

RSS Chief mohan bhagwat: ଆରଏସଏସ ୧୦୦ ବର୍ଷ ପୂରଣ ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ RSS ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ । ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଜନସଂଖ୍ୟା ନୀତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ମୋହନ କହିଥିଲେ ଯେ, ପରିବାରରେ 'ହମ୍ ଦୋ ହମାରେ ତୀନ୍' ନୀତି ହେବା ଉଚିତ। ପରିବାର ୩ ସନ୍ତାନରୁ କମ୍‌ ରହିଲେ କ୍ରମଶଃ ବଂଶରକ୍ଷା କଷ୍ଟକର ବୋଲି ମୋହନ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ଆଉ କଣ ସବୁ କହିଛନ୍ତି।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଯେ ଯାହାର ଜନ୍ମହାର ୩ ରୁ କମ୍ ହୁଏ, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଡାକ୍ତରମାନେ ମୋତେ କୁହନ୍ତି ଯେ, ବିବାହକୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଏଥିସହ ୩ଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ପିତାମାତା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିଥାଏ। ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ଘରେ ୩ଟି ସନ୍ତାନ ରହିବା ଉଚିତ। ତିନୋଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅହଂକାରକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହଜରେ ଶିଖିପାରନ୍ତି ବୋଲି ମୋହନ କହିଛନ୍ତି।

ମୋହନ ଭାଗବତ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ଦେଶର ହାରାହାରି ୨୧.୧, ଏହା ଗଣିତରେ ଘଟେ କିନ୍ତୁ ମଣିଷମାନଙ୍କରେ ୨.୧ ର ଅର୍ଥ ତିନୋଟି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଏହା ଭାବିବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ତିନୋଟି ସନ୍ତାନ ହେବା ଉଚିତ । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତିନୋଟି ସନ୍ତାନର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବହନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ତେଣୁ ତିନୋଟି ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଜନ୍ମହାର ହ୍ରାସ ପାଇବା ଉପରେ ମୋହନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମହାର କମ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଏହା ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆମର ତିନିଟିରୁ କମ୍ ସନ୍ତାନ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ନୂତନ ପିଢ଼ି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଉଚିତ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏହା କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି ସେମାନେ ଏପରି କରିବା ଉଚିତ। ଦେଶର ସ୍ବାର୍ଥ ପାଇଁ ସବୁ ଦମ୍ପତି ୩ ସନ୍ତାନ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୋହନ କହିଥିଲେ ।

Also Read- Kidney Treatment Ayurveda: କିଡନୀ ରୋଗ ପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ରହିଛି ୩ଟି ଔଷଧି, ଜାଣିରଖନ୍ତୁ

Also Read- Gold Rate: ଗଣେଶ ପୂଜା ପରେ ବଢିଗଲା ସୁନା ଦର, ୧୦ ଗ୍ରାମକୁ ହେଲା ଏତିକି

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

RSS chief Mohan Bhagwat
Mohan Bhagwat: 'ଆମେ ଦୁଇ ଆମର ତିନି' ପରିବାରରେ ୩ ପିଲା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଲେ RSS ମୁଖ୍ୟ
Election Survey
ଆଜି ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ତେବେ ଦେଶରେ କିଏ ଗଠନ କରିବ ସରକାର? ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛି ସର୍ଭେ
Odia News
ପୂଜା ପାଇଁ କେହି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଚାନ୍ଦା ମାଗୁଛନ୍ତି କି ? ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ୱର ଜାରି କଲେ ଡିସିପି
Odia News
ବିହାରରେ ୩ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି,
Political News
ସମ୍ପତ୍ତି ଓ କ୍ଷମତା ଲୋଭରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବିଜେଡିରେ ଦୁଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ !
;