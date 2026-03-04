Israel Warn to Iran: ଇରାନର ନୂଆ ଲିଡରକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଧମକ ଦେଲା ଇସ୍ରାଏଲ

Advertisement
Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 04, 2026, 03:42 PM IST

Israel Warn to Iran: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇରାନକୁ ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଖୋଲା ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ରାଏଲ କାଜ୍ ବୁଧବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଇରାନ ନୂତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କୁ ବାଛିଥାଏ, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବେ। ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଖାମେନିଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଯିଏ ବି ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିବ।

ମେଜତାବା ଖାମେନି ନୂତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ହୋଇପାରନ୍ତି।
ଇସ୍ରାଏଲ କାଟଜ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନରେ କେହି କେଉଁଠି ଲୁଚି ରହିଛି ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଏପରି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଖାମେନିଙ୍କ ପୁଅ ମେଜତାବା ଖାମେନିଙ୍କୁ ନୂତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ ଯେ ଇରାନର ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶାସନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ।"

ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାରୋଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। "ଆମର ଚାରୋଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ," ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଥମେ, ଆମେ ଇରାନର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କ୍ଷମତାକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ନୌସେନାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ତୃତୀୟତଃ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛୁ ଯେ ବିଶ୍ୱର ଏକ ନମ୍ବର ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରଯୋଜକ କେବେବି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ହାସଲ ନକରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଶେଷରେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛୁ ଯେ ଇରାନ ଶାସନ ଏହାର ସୀମା ବାହାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶକ୍ତିକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ।"

ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଇରାନର ପରମାଣୁ ଏବଂ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରଖିବେ। କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ, ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନର ଅଭିଜିତ ସାମରିକ ବାହିନୀ, ଯେଉଁଥିରେ ରେଭଲ୍ୟୁସନରୀ ଗାର୍ଡର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଇରାନ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସମର୍ପଣ କରିବେ।

