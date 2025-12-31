Advertisement
UAE-Saudi War: ସାଉଦି ଆରବରୁ ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବ ୟୁଏଇ

UAE-Saudi War: ସାଉଦି ଆରବରୁ ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବ ୟୁଏଇ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୟେମେନରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ନେଇ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ସାଉଦି ଆରବ । ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ UAE ସଂଯମତା ଏବଂ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛି। ଏହା ସାଉଦି ଆରବର ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ୟେମେନର ବନ୍ଦର ସହର ମୁକାଲ୍ଲାରେ ସାଉଦି ଆରବ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିବା

Dec 31, 2025, 08:07 AM IST

UAE-Saudi War: ସାଉଦି ଆରବରୁ ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବ ୟୁଏଇ

UAE-Saudi War: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୟେମେନରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ନେଇ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ସାଉଦି ଆରବ । ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ UAE ସଂଯମତା ଏବଂ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛି। ଏହା ସାଉଦି ଆରବର ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ୟେମେନର ବନ୍ଦର ସହର ମୁକାଲ୍ଲାରେ ସାଉଦି ଆରବ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ UAE ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛି। UAE ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଏହା ୟେମେନରୁ ଏହାର ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବ।

ସାଉଦି ଆରବ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପଠାଇବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି
ସାଉଦି ଆରବ କହିଛି ଯେ UAE ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପଠାଇଛି। UAE ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଜିନିଷପତ୍ର ପଠାଇବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। UAE କହିଛି ଯେ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, ଯଦିଓ ଏହା ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିନାହିଁ। UAE ପୂର୍ବରୁ ୟେମେନରୁ ଏହାର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିସାରିଛି।

ସାଉଦି ଆରବ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରୟାସର ଅଂଶ ନୁହେଁ
ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଦେଶ ସାଉଦି ଆରବକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରୟାସର ଅଂଶ ନୁହେଁ। ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, "ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ୟେମେନି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାର ଯେକୌଣସି ପ୍ରୟାସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ ଏବଂ କୌଣସି ୟେମେନି ଦଳ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା କିମ୍ବା ସାଉଦି ଆରବର ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା କିମ୍ବା ଏହାର ସୀମାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଅଭିଯୋଗକୁ ନିନ୍ଦା କରେ।" ଏଥିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, "ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ୱେବସାଇଟ୍ ସାଉଦି ଆରବର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରତି ନିଜର ନିରନ୍ତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, ଏହାର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କ୍ଷେତ୍ରର ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ।"

ୟେମେନରେ ସୈନ୍ୟ ନିୟୋଜନ ଉପରେ UAE ଏହା କହିଛି
UAE ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, "2015 ମସିହାରୁ, UAE ୟେମେନରେ ବୈଧତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା, ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରୟାସକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଏବଂ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ୟେମେନ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆରବ ମେଣ୍ଟର ଅଂଶ ହୋଇଛି। UAEର ସୈନିକମାନେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ମହାନ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। UAE ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ 2019 ମସିହାରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ୟେମେନ ଗଣରାଜ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସାମରିକ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲା। ଅବଶିଷ୍ଟ ଉପସ୍ଥିତି ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା।"

ୟୁଏଇ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବ
ବିବୃତ୍ତିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, "ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ୟେମେନରେ ଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିବା ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଏହାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆବଶ୍ୟକତା ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଏକ ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଢାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ, ଏବଂ ଏହା ୟୁଏଇର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷମତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାରେ ଏହାର ଭୂମିକା ସହିତ ସଙ୍ଗତ।"

