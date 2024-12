ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ବଦଳିଲା ପାଣିପାଗ; ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ବଢ଼ାଇବ ସମସ୍ୟା

Delhi Rain Alert: ରବିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ତୋଫାନ ସହ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର ୮ ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆର ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କରିଥିଲା। ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଭ୍ରାଟ ଯୋଗୁଁ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ତଥା ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।

ଆଇଏମଡି ଏହାର ସଦ୍ୟତମ ପୂର୍ବାନୁମାନରେ ୯ ଡିସେମ୍ବରରୁ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତ ଲହର ଦେଖାଯିବାର ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରର ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଇଏମଡି ବୈଜ୍ଞାନିକ ନରେଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ୯ ଡିସେମ୍ବର ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୨୪ ରୁ ୨୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନରେଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡିସେମ୍ବର ୮ଓ ୯ ରେ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢିପାରେ। ଡିସେମ୍ବର ୯ ପରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଶୀତ ଲହରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପ୍ରଥମେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ପରେ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣାରେ ଥଣ୍ଡା ଲହର ଦେଖାଯିବ। ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନରେ ୯ ରୁ ୧୪ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଶୀତଳ ଲହର ଅବସ୍ଥା ଥିବାବେଳେ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା-ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ୧୧ ଡିସେମ୍ବରରୁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ।

