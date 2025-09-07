Weather Forecast: ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଭୟଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ...ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ସତର୍କବାଣୀ
Weather Forecast: ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଭୟଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ...ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ସତର୍କବାଣୀ

Weather Forecast: ଏକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୯୪୮ ଗ୍ରାମ ବନ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ୪ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ୧୨ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି।

Sep 07, 2025, 10:33 AM IST

Weather Forecast: ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଭୟଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ...ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ସତର୍କବାଣୀ

Weather Forecast: ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୭ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଆଜି ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପଢିବା ଉଚିତ। ସେପ୍ଟେମ୍ବରର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପାଣିପାଗ ଏବେ ବି ମନମୁଖୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ସବୁଠି ବିନାଶ ହେଉଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହେଉ କି ପଞ୍ଜାବ। ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ପଞ୍ଜାବରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଖାଦ୍ୟର ହାଣ୍ଡି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେଠି ଏବେ ହାହାକାର।  ଏହି ବିନାଶ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ୨୩ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ତାଣ୍ଡବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଅଧିକାଂଶ ବିନାଶ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଘଟିଛି। ଗୁରୁଦାସପୁର, ଫାଜିଲକା ଏବଂ ଫିରୋଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ବାସହୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେନା ଆଗକୁ ଆସିଛି।

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୭ ତାରିଖରେ ଅନେକ ସହରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ରବିବାର ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଗୁଜରାଟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ପାଗ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ରବିବାର ପଞ୍ଜାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମ୍ ହେବ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ପାଣି କମିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି, ଆଜି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି, ପାହାଡିଆ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଭୂସ୍ଖଳନର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଫୋନ୍‌ରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସତର୍କତା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ।

ପଞ୍ଜାବର ଅବସ୍ଥା ଭୟଙ୍କର
ପଞ୍ଜାବର ୧୯୪୮ ଗ୍ରାମ ବନ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ୩.୮ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ୧୧.୭ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେହି ସମୟରେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିନା ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୯୪୮ ଗ୍ରାମ ବନ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ୪ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ୧୨ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଭୂସ୍ଖଳନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଜାରି ରହିଛି। କେଉଁଠି ବାଦଲ ଫାଟି ଯାଉଛି ତ କେଉଁଠି ଭୂସ୍ଖଳନ ହେଉଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ସିରମୌରରେ କିଛି ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏଠାରେ ଚୌକର ଗାଁରେ ହଠାତ୍ ଏକ ପାହାଡ଼ର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଖସିପଡ଼ିଲା। କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପାହାଡ଼ଟି ମାଟି ଫାଟି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ଚାରିପାଖରେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ବ୍ୟାପିଗଲା।

ମଥୁରା ଏବଂ ଆଗ୍ରାରେ, ଯମୁନା ନଦୀର ପାଣି ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଜମହଲ ଦେଖିବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଆଜିକାଲି ଦୁଇଥର ଯମୁନା ବନ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ ବର୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ। ବିପଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଳି ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି ।

