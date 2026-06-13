Add Zee Business As A Preferred Source
App

Weather Report: ୧୭ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଧୂଳିଝଡ଼ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତର୍କତା, ଆଇଏମଡି ଜାରି କଲା ଆଲର୍ଟ

Weather Report: ପ୍ରବଳ ପବନ ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଚାଷୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ-ହରିୟାଣା: ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଧୂଳି ଝଡ଼ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭବ କରିବେ ରାଜ୍ୟବାସୀ। ପ୍ରବଳ ପବନ ଗଛ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 13, 2026, 05:09 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 05:09 PM IST
Weather Report: ୧୭ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଧୂଳିଝଡ଼ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତର୍କତା, ଆଇଏମଡି ଜାରି କଲା ଆଲର୍ଟ

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Weather Report: ୧୭ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଧୂଳିଝଡ଼ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତର୍କତା, ଆଇଏମଡି ଜାରି କଲା ଆଲର୍ଟ
weather report7 min ago
2
Lt Gen Dheeraj Seth23 min ago
3
Odisha vigilance1 hr ago
4
Top 10 News Headlines1 hr ago
5
Air force plane crash1 hr ago