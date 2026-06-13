Weather Report: ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ, ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଏକ ସକ୍ରିୟ ପଶ୍ଚିମ ବାତ୍ୟା ଧୂଳି ଝଡ଼ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତର ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଣାଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD)ଜୁନ୍ ୧୩ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଦେଶର ୧୭ ଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି।
ଆଇଏମଡି ପୂର୍ବାନୁମାନ କ’ଣ କହୁଛି?
ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଦିଲ୍ଲୀ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଗାମୀ କିଛିଦିନ ପାଇଁ ପାଗ ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ। ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୫୦ ରୁ ୮୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ।
ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି
ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର: ଅପରାହ୍ନରେ ଏଠାରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ଏବଂ ୬୦କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପବନ ସହିତ ଝଡ଼ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ଆର୍ଦ୍ର ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବିହାର: ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ୟେଲୋ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ପବନ ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଚାଷୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ-ହରିୟାଣା: ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଧୂଳି ଝଡ଼ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭବ କରିବେ ରାଜ୍ୟବାସୀ। ପ୍ରବଳ ପବନ ଗଛ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।
ପାହାଡ଼ି ରାଜ୍ୟ (ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର): ଝଡ଼ ସହିତ କୁଆପଥର ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଭୂସ୍ଖଳନର ସମ୍ଭାବନା ହେତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବ: ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ମୌସୁମୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ରିୟ ଅଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ଆସାମ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ କରୁଛି, ଯଦିଓ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ
ଖରାପ ପାଗ ସମୟରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରା ଏଡାଇବାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି। ପ୍ରବଳ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଗଛ ତଳେ ଠିଆ ହେବା ଏଡାନ୍ତୁ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ହେଲେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଗଠନରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ। ମୌସୁମୀର ଏହି ଅଗ୍ରଗତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମ ଏବଂ ଗରମ ଲହରୀରୁ ଆରାମ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଋତୁକାଳୀନ ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ସତର୍କତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ।