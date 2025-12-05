Advertisement
Online Reception: ବିମାନ ବାତିଲ କାରଣରୁ ଅନଲାଇନରେ ହେଲା ରିସେପସନ

Indigo Flight Issue: କର୍ଣ୍ଣାଟକର ହୁବାଲିରେ ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅନଲାଇନରେ ନିଜସ୍ୱ ରିସେପ୍ସନରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡିଛି। 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 05, 2025, 05:22 PM IST

Indigo Flight Issue: କର୍ଣ୍ଣାଟକର ହୁବାଲିରେ ଏକ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତି ନିଜସ୍ୱ ବିବାହ ରିସେପ୍ସନରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରି ନାହାନ୍ତି । ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଉଡାଣ ବାତିଲ କାରଣରୁ ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତ୍ତିଙ୍କ ରିସେପ୍ସନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଦମ୍ପତି।

ମେଘା କ୍ଷୀରସାଗର ଏବଂ ସଙ୍ଗମ ଦାସଙ୍କ ବିବାହ ପରେ ରିସେପ୍ସନ ପାର୍ଟି ଡିସେମ୍ବର ୩ ତାରିଖରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ୍ରୁ ସଙ୍କଟ କାରଣରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଦମ୍ପତି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ହୁବାଲିରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଉଡ଼ାଣ ବାରମ୍ବାର ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ସକାଳ ୪ଟା ସମୟରେ ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ଦମ୍ପତି ଅନଲାଇନରେ ରିସେପ୍ସନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

ବର ଏବଂ କନ୍ୟା ଉଭୟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର-ବାଙ୍ଗାଲୋର-ହବାଲି ରୁଟ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ। ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର-ମୁମ୍ବାଇ-ହବାଲି ରୁଟ୍ ବାଛିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଡିସେମ୍ବର ୨ ସକାଳ ୯ ଟାରୁ ଡିସେମ୍ବର ୩ ସକାଳ ୯ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନେକ ବିମାନ ବାରମ୍ବାର ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ପରେ ଅନେକ ବିମାନ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ରିସେପ୍ସନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ ।

କନ୍ୟା ପିତା ଅନିଲ କୁମାର କ୍ଷୀରସାଗର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ସେ ତୁରନ୍ତ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ରେ ରିସେପ୍ସନରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ସେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିମାନ ବାତିଲ କାରଣରୁ ଉଭୟେ ପହଞ୍ଚିପାରିନଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସରକାର ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ।

ମୁମ୍ବାଇ, ପୁଣେ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ବାଗଲକୋଟ, ଦାଭାଙ୍ଗେରେ ଏବଂ ବେଲାଗାଭି ସମେତ ଦେଶ ସାରାରୁ ଅତିଥିମାନେ ରିସେପ୍ସନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ହଠାତ୍ ବିମାନ ବାତିଲ ହେବା କାରଣରୁ ପରିବାର ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଚାପ ପଡିଥିଲା। ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ ବୋଲି ଆୟୋଜକମାନେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଅନଲାଇନ୍ ରିସେପ୍ସନ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ଥିଲା।

ହୁବାଲିର ଗୁଜୁରାଟ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରିସେପ୍ସନରେରେ ନବଦମ୍ପତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କନ୍ୟାର ପିତାମାତା ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧା ଦମ୍ପତି ଅନଲାଇନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସାହାଯ୍ୟରେ ରିସେପ୍ସନ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ଏହି ଦିନଟି ସର୍ବଦା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ରହିବ।

Soubhagya Ranjan Mishra

