SIR ପରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ କଟିଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ୫୮ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ ୪୨ ଲକ୍ଷ ନାମ, ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ

Election Commission: ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଗୋଆ, ରାଜସ୍ଥାନ, ପୁଡୁଚେରୀ ଓ ଲକ୍ଷାଦ୍ୱୀପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକାରୁ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟରଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠାରେ ୫୮ ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ନୂତନ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକାରେ ଯେଉଁ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ ନାହିଁ ସେମାନେ ମୃତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ୪ ନଭେମ୍ବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ୧୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଥିବା SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ୫୮ ଲକ୍ଷ ୮୯୮ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ରାଜ୍ୟର ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ୭ କୋଟି ୬୬ ଲକ୍ଷ ୩୭ ହଜାରରୁ ୭ କୋଟି ୮ ଲକ୍ଷ ୧୬ ହଜାର ୬୩୦କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ସୁବ୍ରତ ଗୁପ୍ତା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭୟକୁ ଦୂର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ଯାହାଙ୍କ ବିବରଣୀ ୨୦୦୨ ଭୋଟର ତାଲିକା ସହିତ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଡକାଯିବ। ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜସ୍ଥାନରେ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ୫ କୋଟି ୪୬ ଲକ୍ଷ ୫୬ ହଜାର ୨୧୫ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୪୨ ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜସ୍ଥାନରେ ମୋଟ ୫ କୋଟି ୪୬ ଲକ୍ଷ ୫୬ ହଜାର ୨୧୫ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫ କୋଟି ୪ ଲକ୍ଷ ୭୧ ହଜାର ୩୯୬ ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କର ନାମ କାଟିବା ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ୪୧ ଲକ୍ଷ ୮୪ ହଜାର ୮୧୯ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିନାହାଁନ୍ତି। ECI ଅନୁଯାୟୀ ୮.୭୫ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ମୃତ ଏବଂ ୨୯.୬ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ/ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ପ୍ରାୟ ୧୧ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯିବ। ଜୟପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି।
ଗୋଆରେ ୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି
ଗୋଆର ମୋଟ ୧,୦୮୪,୯୯୨ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଆର ୧,୧୮୫,୦୩୪ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧,୦୮୪,୯୯୨ ଜଣ ସେମାନଙ୍କର ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ୧୦୦,୦୪୨ ଜଣଙ୍କ ନାମ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରମାନେ ୧୬ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରୁ ୧୫ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନଃ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ସମପରି ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପରେ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ନଭେମ୍ବର ୪ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଡିସେମ୍ବର ୧୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୫୭,୮୧୩ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫୬,୩୮୪ ଜଣ ସେମାନଙ୍କର ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ୧,୪୨୯ ଜଣଙ୍କ ନାମ ନୂତନ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରମାନେ ୧୫ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନଃ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।