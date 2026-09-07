Liquor Ban: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି! ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହେବ ମଦ..

Liquor Ban: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆଗାମୀ ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକାଧିକ ନୂଆ ନିୟମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମିଲନ ମେଳା ପରିସରରେ ପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ସହ ହୋଇଥିବା ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମହାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହାସହ ପୂଜା ଓ ବିସର୍ଜନ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ DJ ବଜାଇବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ଲଗାଯାଇଛି।
ମହାଷ୍ଟମୀରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ମଦ ବିକ୍ରି
ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ଦିନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ମହାଷ୍ଟମୀ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଦିନ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବା ସହ ବାର ଓ ପାନଶାଳାରେ ମଧ୍ୟ ମଦ ବିକ୍ରି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂଜାର ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶ ବଜାୟ ରଖିବା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
#WATCH | Howrah: West Bengal CM Suvendu Adhikari says, "After the new government came to power in West Bengal, we have been working in every sector. The previous government had not sent any data to the Central Government. We did not know what the shortcomings were. A very… pic.twitter.com/CbIetaHnGQ
— ANI (@ANI) September 7, 2026
ପୂଜା ଓ ବିସର୍ଜନରେ DJକୁ ନା
ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ଏବଂ ବିସର୍ଜନ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଉଚ୍ଚଶବ୍ଦରେ DJ ବଜାଇବାକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବା ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ଓ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ଏହି ନିୟମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି।
ଏହାସହ ମହାଳୟା ପୂର୍ବରୁ ପୂଜା ଉଦ୍ଘାଟନ ନକରିବା, ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା ଓ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ ନକରିବା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବିସର୍ଜନ ଶେଷ କରିବା ଭଳି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି।
୬ ମାସରେ ୬୦ ହଜାର ନାବାଳିକାଙ୍କ ପ୍ରସବ
ଅନ୍ୟପଟେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବାଲ୍ୟବିବାହ ଓ ନାବାଳିକାଙ୍କ ପ୍ରସବକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାଜନକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀରୁ ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୬୦,୦୦୦ ନାବାଳିକାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରସବ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୧୨,୮୪୭ ଥିବାବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ୨୪ ପରଗଣାରେ ୪,୧୭୮ ମାମଲା ରହିଛି।
#WATCH | Howrah: On bringing a bill regarding inter-university transfers, West Bengal CM Suvendu Adhikari says, "It is important. It is based on ground reality, and it will help improve the system. Experienced professors can move to newer universities and guide them on what… pic.twitter.com/LjQ20VH1od
— ANI (@ANI) September 7, 2026
ବାଲ୍ୟବିବାହ ରୋକିବାକୁ ଏକ ମାସର ବିଶେଷ ଅଭିଯାନ
ସରକାର ଏବେ ଏହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ଜନ୍ମତାରିଖ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ନାବାଳିକା ବିବାହ କିମ୍ବା ନାବାଳିକା ପ୍ରସବ ସହ ଜଡ଼ିତ ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ହେଲେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ନେଇ ନୂଆ ନୀତି
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ନେଇ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। କଲେଜ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ନୀତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞତାର ଆଦାନପ୍ରଦାନ ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି।
ସରକାରଙ୍କ ମତରେ, ଅଭିଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନୂଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଲେ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଲାବୋରେଟୋରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶରେ ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ। ଏହା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଆଦାନପ୍ରଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇପାରେ।