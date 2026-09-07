Add Zee Business As A Preferred Source
App

Liquor Ban: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି! ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହେବ ମଦ..

ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ଦିନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ମହାଷ୍ଟମୀ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଦିନ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବା ସହ ବାର ଓ ପାନଶାଳାରେ ମଧ୍ୟ ମଦ ବିକ୍ରି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂଜାର ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶ ବଜାୟ ରଖିବା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 07, 2026, 08:05 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 08:05 PM IST
Liquor Ban: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି! ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହେବ ମଦ..
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସତ୍ୟ ନିକେତନ ବିଲ୍ଡିଂ ଭୁଶୁଡ଼ି ୭ ମୃତ: ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଧରାପଡ଼ିଲେ ମାଲିକ ହରିରାମ ଗୁପ୍ତା
2
3
4
5