Bengal Elections: ୨୯୧ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କଲେ ମମତା

West Bengal Assembly Elections 2026: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମସି) ତାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ମୋଟ ୨୯୧ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ରହିଛି। ବଙ୍ଗଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଟିଏମସି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଭବାନୀପୁରରୁ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଓହ୍ଲାଇବେ। ବିଜେପି ଏହି ଆସନରୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Mar 17, 2026, 06:01 PM IST

Bengal Elections: ୨୯୧ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କଲେ ମମତା

West Bengal Assembly Elections 2026: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ, ଟିଏମସି ୨୯୧ ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବଙ୍ଗଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଭବାନୀପୁରରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ। ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜେପି ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଠିଆ ରହିବେ। ଏହି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଭବାନୀପୁର ସବୁଠାରୁ ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆସନ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଭବାନୀପୁର ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତାଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ରହିଆସିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ଏକ ଉପନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିଲେ। ବଙ୍ଗଳା ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ, ଏବେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ, ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଭବାନୀପୁର ଆସନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ସହଯୋଗୀ - ଯିଏ ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କର କଠୋର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ - ବିଜେପିର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବେ।

କୋଲକାତାରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ରାଜ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ୨୯୧ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଟିଏମସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରାଯାଇଥିବା ୨୯୧ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୫୨ ଜଣ ମହିଳା, ଏସସି/ଏସଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ୯୫ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ୪୭ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। ଟିଏମସି ବାକି ଆସନ ଭାରତୀୟ ଗୋର୍ଖା ପ୍ରଜାତାନ୍ତ୍ରିକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ଛାଡି ଦେଇଛି। ଦାର୍ଜିଲିଂର ତିନୋଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଟିଏମସି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବ ନାହିଁ।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ସବୁଠାରୁ କଠୋର ନିର୍ବାଚନୀ ଲଢ଼େଇ ଭବାନୀପୁରରେ ହେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିଜେ ଏହି ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବିଜେପି ଭବାନୀପୁର ଏବଂ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ଉଭୟରୁ ତାର ଅଭିଜ୍ଞ ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ୨୦୨୧ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଭବାନୀପୁରରୁ ଏକ ଉପନିର୍ବାଚନ ଜିତି ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରବେଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ।

୨୦୨୧ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ, ବଙ୍ଗଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଟିଏମସି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଜେପି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ସେହି ନିର୍ବାଚନରେ, ବିଜେପି କେବଳ ୭୭ଟି ଆସନ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଟିଏମସି ୨୧୩ ଟି ଆସନ ସହିତ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର, ପୂର୍ବ ମେଦିନୀପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ଆସନରୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ।

ସୋମବାର, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ୧୪୪ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କଲା। ଏହି ତାଲିକାରେ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ବିଜେପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ। ତଥାପି, ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଦଳ ଯେଉଁ ଭରସା ରଖିଛି ତାହା ଦେଖିଲେ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଯଦି ବିଜେପି ବଙ୍ଗଳାରେ ସରକାର ଗଠନ କରେ, ତେବେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଦାବିଦାର ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇପାରନ୍ତି।

Soubhagya Ranjan Mishra

