Zee OdishaOdisha National-International

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 04, 2026, 08:08 AM IST

West Bengal Assembly Election Results: ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ: ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗର ୭ ପ୍ରମୁଖ ଆସନ ଉପରେ ପୂରା ଦେଶର ନଜର

West Bengal Election Results: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୬ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗଣତି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟର ୭୭ଟି ଗଣତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ୨୯୪ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଭୋଟଦାନ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ (୨୩ ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ ୨୯ ଏପ୍ରିଲ) ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଭୋଟ ଗଣତିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସୋମବାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସମସ୍ତ ୨୯୪ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ୪୩୨ ଜଣ ଗଣତି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। କମିଶନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ହେତୁ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତିରିକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସାତଟି ପ୍ରମୁଖ ବିଧାନସଭା ଆସନର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। 

୧. ଭବାନୀପୁର
ଦକ୍ଷିଣ କୋଲକାତାର ଭବାନୀପୁର ଆସନ ୨୦୧୧ ମସିହାରୁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ଗଡ଼ ହୋଇଆସିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏଠାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ପରାଜୟ ପରେ, ସେ ଭବାନୀପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ​​ପୁନରାଗମନ କରିଥିଲେ, ୭୧.୯ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ଏଥର, ସେ ପୁଣି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। SIR ସମୟରେ, ଏଠାରୁ ୪୭,୦୯୪ ଭୋଟରଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ୧୪,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ନ୍ୟାୟିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ନିର୍ବାଚନୀ ସମୀକରଣ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ।

୨. ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ
ପୂର୍ବ ମେଦିନୀପୁରର ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ୨୦୦୭ ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଥିଲା, ଯାହା ବାମ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସରକାରଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉତ୍ଥାନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହି ଆସନକୁ ଉପକୂଳ ବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ଏବଂ ଟିଏମସିର ଶକ୍ତିର ସିଧାସଳଖ ପରୀକ୍ଷା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଠାରେ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଟିଏମସିର ପବିତ୍ର କରଙ୍କ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି।

୩. ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର
ବିରୋଧୀ ଦଳ ଇଭିଏମ୍‌ରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବରରେ ୨ ମଇ, ୨୦୨୬ରେ ଚାରୋଟି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୁନଃ ମତଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗରେ ଟିଏମସିର ସାଂଗଠନିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏହି ଆସନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦଳର ଦୃଢ଼ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସୂଚାଇବ।

୪. ଖଡ଼ଗପୁର ସଦର
ପ୍ରମୁଖ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଦିଲୀପ ଘୋଷ ଖଡ଼ଗପୁର ସଦର ଆସନରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଟିଏମସିର ପ୍ରଦୀପ ସରକାର ଏବଂ ସିପିଆଇ(ଏମ୍)ର ମଧୁସୂଦନ ରାୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଆସନ ପ୍ରମୁଖ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର ଏକ ଉଦାହରଣ।

୫. ପାଣିହାଟି
ଆରଜି କର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ମାମଲାରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ମାଆ ରତ୍ନା ଦେବନାଥଙ୍କୁ ବିଜେପି ଉତ୍ତର ୨୪ ପରଗନାର ପାଣିହାଟି ଆସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ସେ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେ ଟିଏମସିର ତୀର୍ଥଙ୍କର ଘୋଷ ଏବଂ ସିପିଆଇ(ଏମ୍)ର କଳାତନ ଦାସଗୁପ୍ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି।

୬. ହିଙ୍ଗଲଗଞ୍ଜ
ସନ୍ଦେଶଖାଲି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ରେଖା ପାତ୍ର ହିଙ୍ଗଲଗଞ୍ଜ ଆସନରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ସେ ୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ବସିରହାଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଦେଶଖାଲି ଆସନରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସୂଚାଇଥାଏ।

୭. ବାହାରାମପୁର
ବହରମପୁର ଆସନରେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଧିର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସୁଭ୍ରତା ମୈତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେଉଛି। ଚୌଧୁରୀ ପାଞ୍ଚ ଥର ସାଂସଦ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୨୦୨୪ରେ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ପରାଜିତ ହେବା ପରେ ଏବେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି।

