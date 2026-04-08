West Bengal Assembly Elections: ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ...

West Bengal Assembly Elections: ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଲୋକସଭା ଠାରୁ ଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Apr 08, 2026, 02:58 PM IST

West Bengal Assembly Elections: ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଲୋକସଭା ଠାରୁ ଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ୨,୪୦୦ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବଳ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ୨୪,୦୦ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରାୟ ୨୪୦,୦୦୦ ଅଟେ। ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କଲେ, ଏହା ୨୦୨୧ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ଦୁଇଗୁଣରୁ ଅଧିକ।

ଯଦି ଆମେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ଏଥର ସେମାନଙ୍କର ମୁତୟନ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି। ୨୦୨୧ ରେ, ୮୦୦ ମହିଳା ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏଥର, ୨୦୨୬ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ, ୨୦ ହଜାର ମହିଳା ବିଶିଷ୍ଟ ୨୦୦ କମ୍ପାନୀ ମହିଳା ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀକୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।

ସୂଚନା ବାଣ୍ଟି CRPF ର ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ (IG)କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଅନେକ ଏଜେନ୍ସିରୁ ଗୁଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଥିବାରୁ ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଉଛି। ସେହି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାର କରି, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ବାହିନୀ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

advisory for indian
Advisory for Indian: ତୁରନ୍ତ ଇରାନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଜାରି ହେଲା ଆଡଭାଇଜ
Odisha vigilance
Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଆୟ ବର୍ହିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ୬ଟି ସ୍ଥ
Gold rate today
Gold Rate Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଝଟକା! ଏତେ ହଜାର ବଢିଗଲା ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେଟ୍
E-bus
E-Bus: କେନ୍ଦୁଝର ସହରରେ ଗଡି଼ବାକୁ ଯାଉଛି ୨୫ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସବୁ ରୁଟ୍ ରେ
War Updates
War Updates: ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପାଇଁ ଇରାନ ୧୦ ସର୍ତ୍ତ, ପାକିସ୍ତାନରେ ୧୦ ଏପ୍ରିଲରୁ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ