West Bengal Assembly Elections: ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ...

West Bengal Assembly Elections: ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକସଭା ଠାରୁ ଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।
West Bengal Assembly Elections: ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକସଭା ଠାରୁ ଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ୨,୪୦୦ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବଳ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ୨୪,୦୦ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରାୟ ୨୪୦,୦୦୦ ଅଟେ। ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କଲେ, ଏହା ୨୦୨୧ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ଦୁଇଗୁଣରୁ ଅଧିକ।
North 24 Parganas and Nadia have spoken loud and clear today. Their verdict is already delivered. The people of Bengal will not bow to the falsehoods manufactured in Delhi. We will not be intimidated by their smear campaigns. And we will never forget.
Through the brutal weapon… pic.twitter.com/Q2jfTyKaCB
— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) April 7, 2026
ଯଦି ଆମେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ଏଥର ସେମାନଙ୍କର ମୁତୟନ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି। ୨୦୨୧ ରେ, ୮୦୦ ମହିଳା ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏଥର, ୨୦୨୬ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ, ୨୦ ହଜାର ମହିଳା ବିଶିଷ୍ଟ ୨୦୦ କମ୍ପାନୀ ମହିଳା ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀକୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।
ସୂଚନା ବାଣ୍ଟି CRPF ର ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ (IG)କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଅନେକ ଏଜେନ୍ସିରୁ ଗୁଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଥିବାରୁ ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଉଛି। ସେହି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାର କରି, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ବାହିନୀ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।