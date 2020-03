କୋରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନିଜ ଆୟରୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମମତା

କୋଲକାତା: ନିଜ ସରକାର ଯାହା କରିବା କଥା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୋରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କେବଳ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ ରଖି ପାରିଲେନି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆୟରୁ ଏଥର ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି ମମତା । କେବଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କୁ ନୁହଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ।

Out of my limited resources, I am contributing Rs. 5 lakhs to the Prime Minister’s National Relief Fund & another Rs. 5 lakhs to the West Bengal State Emergency Relief Fund in an attempt to support our country's efforts in fighting the COVID-19. (2/2)

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) March 31, 2020