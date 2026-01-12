Advertisement
Mamata Banerjee: ECଙ୍କୁ ମମତାଙ୍କ ୫ଥର ଚିଠି...ନିୟମକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଭୋଟରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ନିର୍ଯାତନା

Mamata Banerjee: ECଙ୍କୁ ମମତାଙ୍କ ୫ଥର ଚିଠି...'ନିୟମକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଭୋଟରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ନିର୍ଯାତନା'

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Jan 12, 2026, 07:28 PM IST

Mamata Banerjee: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପୁଣିଥରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚାଲିଥିବା SIR ମଧ୍ୟରେ ଏହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଚିଠି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପୁଣି ଥରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ମମତା ଶନିବାର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଚିଠି ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏହି ତିନିପୃଷ୍ଠାର ଚିଠିରେ, ସେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ସେନ, ଜୟ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଏବଂ ଦେବଙ୍କୁ କାହିଁକି ଶୁଣାଣି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ୭୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ? ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ରସିଦ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନାହିଁ
ଚିଠିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କୌଣସି ଉପଯୁକ୍ତ ରସିଦ କିମ୍ବା ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନାହିଁ। ପରେ, ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ "ମିଳିନାହିଁ" କିମ୍ବା "ରେକର୍ଡରେ ନାହିଁ" ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି। ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ କଟାଯାଉଛି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି। ସେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।

"ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି"
ମମତା ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପିତାମାତା ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୮-୧୯ ବର୍ଷ ବୟସ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଡାକି କାହିଁକି ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଚିଠିରେ ମମତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଣାଣି ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେମାନେ ୨୦୦୨ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ, ତେଣୁ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଣାଣି ନୋଟିସ ଜାରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।

ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିଜସ୍ୱ ସଂସ୍କାରକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି - ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଗତ ୨୦ ବର୍ଷର ନିଜସ୍ୱ ଆଇନଗତ ସଂସ୍କାରକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଣୀ ପାଇଁ ଡକାଉଛି। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କାଗଜପତ୍ର ଅଛି, ତଥାପି କମିଶନ ଜାଣିଶୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି।

