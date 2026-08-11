ପାଗ ଖରାପ କାରଣରୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର

Helicopter Makes Emergency Landing: ହଠାତ୍ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ମେଦିନୀପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୋଲାଘାଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଦମ୍ ଦମ୍ ରୁ କେଶପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । ପାଗ ଅନୁକୂଳ ନଥିବାରୁ ପାଇଲଟ୍ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ କୋଲାଘାଟର ଏକ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଖୁଦିରାମ ବୋଷଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାକୁ କେଶପୁର ଯାଉଥିଲେ। ଅଧିକାରୀମାନେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ପରେ ପଶ୍ଚିମ ମେଦିନୀପୁର ଜିଲ୍ଲାର କେଶପୁରରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥାନକୁ ସଡ଼କ ପଥରେ ଯାଇଥିଲେ।
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ପାଇଲଟ୍ ପୂର୍ବ ମେଦିନୀପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୋଲାଘାଟରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଖରାପ ପାଗ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଂଶ ଭାବରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ପାଗ ଯୋଗୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଡ଼ାଣ ଜାରି ରଖିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଅବତରଣ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଅବତରଣ ପରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆହତ କିମ୍ବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ।
ଦେଶ ଉପରେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଛି । ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗର କିଛି ଅଂଶରେ ଆହୁରି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଧବାରଠାରୁ ଝାରଗ୍ରାମ, ଦକ୍ଷିଣ ୨୪ ପରଗନା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ପୂର୍ବ ମେଦିନୀପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। IMD ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ହେଲିକପ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ରେ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଶବ ପ୍ରସାଦ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ସେହିପରି, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର, ମାରିନ୍ ୱାନ୍, ମଧ୍ୟ ଏକ ଗସ୍ତରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଜୁନ୍ ୨୦୨୩ରେ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ସିଲିଗୁଡି ନିକଟସ୍ଥ ସେଭୋକ୍ ଆର୍ମି ଏଭିଏସନ୍ ବେସରେ ଏକ କଷ୍ଟକର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା।