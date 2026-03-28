ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅମିତ ଶାହ କହିଲେ "ଦିଦି, ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ସରି ଆସୁଛି"

West Bengal Election 2026: ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବରେ ଜଡିତ।
Bengal Election 2026: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ ଶନିବାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ରାଜ୍ୟର ମମତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ ।
ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ସମସ୍ତ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ବଙ୍ଗଳାରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛି। ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ଆସାମରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଘଟଣା ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତଥାପି, ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବେ ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ହୋଇ ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି - ଏହା ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ।
ଏହି ସମୟରେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ଶାହ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ, ଅଧିକାରୀ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଅରାଜକତା, ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଏବଂ କଥିତ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ଉଠାଇଥିଲେ। ଅମିତ ଶାହ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ରାଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତର ପଥ ଏବଂ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବିଜେପି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ସହିତ ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେ ୬ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ହେବ। ଅମିତ ଶାହ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ୪୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାରେ ବାଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜମି ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରୋକ୍ ଲଗାଯାଇପାରିବ। ଶାହ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିରନ୍ତର "ଭିକମ୍ କାର୍ଡ" ଖେଳିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଆଘାତ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣ ଏବେ ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡର ରାଜନୀତି ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ବାଚନକୁ ଶାନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବିକାଶ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଏକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ, ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ସ୍ଥାୟୀ ବାସସ୍ଥାନ, ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ବାଚନ।
ଶାହା ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନୁପ୍ରବେଶ ମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ ଏବଂ ଭୟମୁକ୍ତ ପରିବେଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଜେପିର ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମର୍ଥନ ଆଧାରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଶାହ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଶାହଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୧୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ୧୭ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ୨ଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା । ୨୦୧୯ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୪୧ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ୧୮ ଆସନକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ୨୦୨୪ରେ, ଦଳ ୩୯ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ଏବଂ ୧୨ଟି ଆସନ ପାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ, ବିଜେପି ୨୦୧୬ରେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ଏବଂ ୩ ଆସନ ପାଇଥିଲା । ଯାହା ୨୦୨୧ରେ ୩୮ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ଏବଂ ୭୭ ଆସନକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା।
ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଙ୍କ ୧୫ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ "ଚାର୍ଜସିଟ୍" ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଅମିତ ଶାହ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି, ଅରାଜକତା ଏବଂ ଅପରାଧୀ ସିଣ୍ଡିକେଟର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜର୍ଜରିତ। ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ "ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା" ପାଲଟିଛି, ଏବଂ ବିକାଶର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ "ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ କବରସ୍ଥାନ" ପରି ଏକ ପରିବେଶ ମୂଳ ପୋଡ଼ିଛି।
ଶାହ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ବଙ୍ଗଳାର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ । ଏକ ସ୍ୱର ଯାହାକୁ ବିଜେପି ଏକ ମଞ୍ଚ ଯୋଗାଇଛି। ତାଙ୍କର ସମାପନା ମନ୍ତବ୍ୟରେ, ଶାହ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ, ଜନସାଧାରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଯେ ସେମାନେ ଭୟ ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳିତ ପରିବେଶକୁ ଭାଙ୍ଗି ବିକାଶ ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଆଡ଼କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି କି ନାହିଁ।
