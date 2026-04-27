PM Modi Rally: "ଆଜି ଶେଷ ନିର୍ବାଚନ ରାଲି, ଏକାଥରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହକୁ ଆସିବି": ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

PM Modi Rally: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନରେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ । କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିର୍ବାଚନ ରାଲି ଏବଂ ସେ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଫେରିବେ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 27, 2026, 02:50 PM IST

PM Modi Rally: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି । ଆଜି ବାରାକପୁରରେ ଏକ ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଏହା ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଚକ୍ରର ତାଙ୍କର ଶେଷ ରାଲି, ଏବଂ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେ, ମେ ୪ ତାରିଖରେ ଫଳାଫଳ ପରେ, ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବେ। ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, "ଏହା ଏହି ନିର୍ବାଚନର ମୋର ଶେଷ ରାଲି। ମୁଁ ଏହି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛି ଯେ, ମେ ୪ ତାରିଖରେ ଫଳାଫଳ ପରେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେପିର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବି।" ଏହି ବିବୃତ୍ତିକୁ ଦଳର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଉଛି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ରାଲି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଠାରୁ ବିଧାନସଭା ଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଧାଡିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏତେ ସକାଳୁ ଏତେ ବିଶାଳ ଜନସମାଗମର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗଭୀର ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ଅନୁଭୂତି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ବଙ୍ଗଳା ସହିତ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବଙ୍ଗଳା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନିରନ୍ତର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ, ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ବାର୍ତ୍ତା, ଚିଠି ଏବଂ କଳାତ୍ମକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପାଇଥିଲେ - ଯାହା ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ପଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳିତ କରନ୍ତି। ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ରାତିରେ ସମୟ ବାହାର କରି ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫଗୁଡ଼ିକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ସହିତ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ମେ ୪ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ନିବଦ୍ଧ, ଯାହା ଶେଷରେ ରାଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ରାଜନୈତିକ ଗତିପଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। 

ବାରାକପୁରରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ଭାଷଣ ସମୟରେ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ରୋଡଶୋ ଏବଂ ରାଲି କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ଏକ ରୂପରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏକ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ମହିଳା ସମର୍ଥକ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ପାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ସାମାନ୍ୟ ଝଗଡ଼ା ସତ୍ତ୍ୱେ, ମହିଳା ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମହିଳା ଜଣକ ସକାଳେ କିଛି ଖାଇ ପିଇ ନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ରୋଡ୍ ଶୋ ସମୟରେ, ସେ ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ସଂଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାୟତଃ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ରୋଡଶୋଗୁଡ଼ିକ ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣା ନୁହେଁ; ବରଂ, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଛି।"

ତାଙ୍କ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିବା ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ ତିନି କିମ୍ବା ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ଧରି, ସେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ - ଯାହା ଜଣେ ନମ୍ର ବିଜେପି କର୍ମୀ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା - ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା, ସେ ପାଗ କିମ୍ବା ଋତୁ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଦିନରାତି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରିବା ପରଠାରୁ, ସେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। "ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମୋର ପରିବାର" ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଏହି ଭାବପ୍ରବଣ ଭାଷଣ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି।

ଏହି ସମୟରେ, ବଙ୍ଗଳା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୂର୍ବରୁ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ବେହାଲା ପଶ୍ଚିମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳ ଖାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଥିଲେ। ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଏବଂ ସମର୍ଥକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ।

ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶେଷ ହେବ। ଏହା ପରେ, ଏପ୍ରିଲ ୨୯ ତାରିଖରେ ୧୪୨ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମତଦାନ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ସମସ୍ତ ଭରସା ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଭୋଟଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ରହିଛି।

