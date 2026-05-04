West Bengal CM: ଦିଦିଙ୍କ ଖେଳ ହେଲା ଖତମ...ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ରେସରେ ଏବେ ଏହି ୩ ଚେହେରା

West Bengal CM: ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନକରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲା। ଅମିତ ଶାହ କହିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାଭାଷୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଙ୍ଗର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଜଣେ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର। ତଥାପି, ସମିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ତଥାପି, ବିଜେପି ଅନେକ ଥର ଏହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାମ ଘୋଷଣା କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି।

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 04, 2026, 04:00 PM IST

West Bengal CM: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଧାରା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିଏମସି ବହୁତ ପଛରେ ରହିଛି। ଏହି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ବିଜେପି ଏବଂ ଟିଏମସି ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫଳାଫଳ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଏବେ, ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି: ଯଦି ବିଜେପି ଜିତିଯାଏ ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବେ? ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରତି ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି।

ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନକରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲା। ଅମିତ ଶାହ କହିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାଭାଷୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଙ୍ଗର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଜଣେ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର। ତଥାପି, ସମିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ତଥାପି, ବିଜେପି ଅନେକ ଥର ଏହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାମ ଘୋଷଣା କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି।

ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ
1. ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣେ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ସେ ପୂର୍ବତନ ଟିଏମସି ନେତା ଥିଲେ ଏବଂ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

ରାଜ୍ୟରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କର ଏକ ଦୃଢ଼ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା।

2. ସମିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ସମିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଦଳ ଭିତରେ ସହମତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଥିବା ନେତା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ।

ସେ ଅନ୍ୟଦଳର ନେତାମାନଙ୍କ ପରି ଜଣାଶୁଣା ନୁହଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟତା ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ରେ ଆଗରେ ରଖିଥିଲା। ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପିର ଦଳର ସଭାପତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ।

3. ଦିଲୀପ ଘୋଷ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଦିଲୀପ ଘୋଷଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର। ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଜଣେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ନେତା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ସେ ବାରମ୍ବାର ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପିର ଆଧାର ବିସ୍ତାର ଏବଂ ମଜଭୁତ କରିବାରେ ଦିଲୀପ ଘୋଷ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଆଦର୍ଶଗତ ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ରେ ଆଗରେ ରଖିଥିଲା।

ବିଜେପି ପୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବ କି?

ବିଜୟ ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାର ବିଜେପିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ହୋଇପାରେ। ବିଜେପି ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ସହ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଏହା କରିସାରିଛି। ଯେତେବେଳେ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ନଥିଲା। ରାଜସ୍ଥାନରେ ସମାନ ଉଦାହରଣ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଭଜନ ଲାଲ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଇ ସରପ୍ରାଇଜ କରିଥିଲା ବିଜେପି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବିଜେପି ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିପାରେ ଯାହାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ।

