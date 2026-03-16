West Bengal BJP 1st list: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ୧୧୪ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କଲା BJP

Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3142897
Zee OdishaOdisha National-InternationalWest Bengal BJP 1st list: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ୧୧୪ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କଲା BJP

West Bengal BJP 1st list: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପିର ପ୍ରଥମ ତାଲିକାରେ ୧୪୪ ଜଣଙ୍କ ନାମ ରହିଛି। ଦଳ ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି । ସେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଏବଂ ଭବାନୀପୁର ଉଭୟରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ। ଏହା ସହିତ, ବୋଲପୁରରୁ ଦିଲୀପ ଘୋଷ ଏବଂ ଆସାନସୋଲ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଅଗ୍ନିମିତ୍ର ପାଲଙ୍କୁ ବିଜେପି ଟିକେଟ ଦେଇଛି।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Mar 16, 2026, 05:50 PM IST

Trending Photos

West Bengal BJP 1st list:  ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ୧୪୪ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭବାନୀପୁରରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଯେଉଁଠାରୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ଏହିପରି, ବିଜେପି ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଠିଆ କରାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ୨୦୨୧ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ଭବାନୀପୁରରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ, ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।

ଯେତେବେଳେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମରେ ପୂର୍ବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଟିଏମସି ବିଧାୟକ ସୋଭନଦେବ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ତାଙ୍କ ଆସନ ଛାଡିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ​​ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ ମମତା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ, ବିଜେପି ପୁଣିଥରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି, ଟିଏମସି ଉପରେ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରଣନୀତି ବ୍ୟବହାର କରି।

ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ନାମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବିଜେପିର ପ୍ରଥମ ତାଲିକାରେ ନିର୍ମଳଦା (ଏସସି) ରୁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହା, ମୋଟାବାରିରୁ ନିବାରଣ ଘୋଷ, ସୁଜାପୁରରୁ ଅଭିରାଜ ଚୌଧୁରୀ, ସୁତିରୁ ମହାବୀର ଘୋଷ, ରଘୁନାଥଗଞ୍ଜରୁ ସୁରଜିତ ପୋଦ୍ଦାର, ଲାଲଗୋଲାରୁ ଅମର କୁମାର ଦାସ, ଭାଗୱାଙ୍ଗୋଲାରୁ ଭାସ୍କର ସରକାର ଏବଂ ମୁର୍ଶିଦାବାଦରୁ ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ଘୋଷଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

