TMC କର୍ମୀଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ୩ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଗୁରୁତର, ଅନେକ ଆହତ !

Zee OdishaOdisha National-InternationalTMC କର୍ମୀଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ୩ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଗୁରୁତର, ଅନେକ ଆହତ !

West Bengal Elections: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ ମେଦିନୀପୁରର ଦାନ୍ତୁନରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତୃଣମୂଳ କର୍ମୀମାନେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଜିତ କୁମାର ଜାନାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଜୀବନଘାତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଶାରୀରିକ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 21, 2026, 06:17 PM IST

West Bengal Elections: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ବିଜେପି-ଟିଏମ୍‌ସି କର୍ମୀ ପିଟାପିଟି ହୋଇଥିବା ଖବର ଆସିଛି । ବାଲେଶ୍ବର ସୀମାନ୍ତ ଦାନ୍ତୁନରେ ଉଭୟ ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଛି । ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଟିଏମ୍‌ସି କର୍ମୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ୧୫ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗୁରୁତର ୩ ବିଜେପି କର୍ମୀ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଆହତମାନେ ଜଳେଶ୍ବର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ଆଜି ତୃଣମୂଳ କର୍ମୀମାନେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଜିତ କୁମାର ଜାନାଙ୍କ ଉପରେ ହିଂସାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନେକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏବଂ ସମର୍ଥକ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ କାର ଏବଂ ଅନେକ ମୋଟରସାଇକେଲ ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଜିତ କୁମାର ଜାନାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ହରିପୁରରୁ ଦାନ୍ତୁନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବିଶାଳ ମୋଟରସାଇକେଲ ରାଲି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଲିଟି ସାବ୍ରାରୁ ମୋହନପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଣ୍ଟାଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଯେଉଁଠାରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ, ଏହି ଦୁର୍ବୃତମାନେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଜଡିତ। ବିଜେପି ଦାବି କରୁଛି ଯେ, ରାଲି ଉପରେ ଲାଠି ଏବଂ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା।

ଆକ୍ରମଣରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଜିତ କୁମାର ଜାନାଙ୍କ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମିଦନାପୁର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଅନେକ କର୍ମୀ ଏବଂ ସମର୍ଥକ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆକ୍ରମଣର ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏବଂ ସମର୍ଥକମାନେ କ୍ରୋଧରେ ଉତକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରତିବାଦରେ, ସେମାନେ ମୋହନପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଏଗ୍ରା-ସୋଲପଟା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ । ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବରୋଧ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଜାରି ରହିଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।

Also Read- Monthly Horoscope May 2026: ମଇ ମାସରେ ରୁଚକ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗ, ନିଜ ରାଶିଫଳ ପଢନ୍ତୁ

Also Read- Weather: ହିଟ୍‌ ୱେଭ୍‌ ନେଇ ଜାରି ହେଲା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

school holiday
School Holiday: ବଲାଙ୍ଗିର ସହ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ୪ଦିନ ବଢିଲା
Raja Queen
ଏଥର ରଜ କୁଇନ୍ ଫେରୁଛି ନିଜ ମାଟିକୁ: ‘ଗାଁରେ ହେବ ଗାଲା ରାଉଣ୍ଡ’
Top 10 news
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
President Droupadi Murmu
ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ବଡ କଥା କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ
IRCTC Vikalp Scheme
IRCTC Vikalp Scheme: ଦୂର ହେଲା 'ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ' ଚିନ୍ତା, ଏପରି ପାଆନ୍ତୁ ଟ୍ରେନରେ କନଫର୍ମ ଟିକେ