West Bengal Government: ଆଜିଠୁ କଲିକତାରେ ଚାଲିବ ଦାଦା ରାଜ୍, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ

Subhendu Adhikari: ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଜେପିର ପ୍ରଥମ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଜି ଦିନ ୧୧ଟାରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ । କୋଲକାତାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ପରେଡ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ 

 

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: May 09, 2026, 09:32 AM IST

West Bengal Government: ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଯେ ସେ ବିଜେପିର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ଚେହେରା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ସେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ୧୫ ବର୍ଷ ଧରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଏବଂ ତା'ପରେ ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ଭବାନୀପୁରରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ଶୁଭେନ୍ଦୁ "ମୁଁ" ନୁହେଁ ବରଂ "ଆମେ" ଉପରେ ଆଧାରିତ ସାମୂହିକ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ସରକାର ଚଳାଇବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଲକାତାର ନ୍ୟୁ ଟାଉନରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱ ବଙ୍ଗଳା କନଭେନସନ ସେଣ୍ଟରରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ପରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାର ସାମୂହିକ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ରାଜନୀତିର ଏକ ମଡେଲର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ।

ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡି଼ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବଙ୍ଗର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିତା ଶିଶିର ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସାଂସଦ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ଦିବ୍ୟେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସାଇମେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସକ୍ରିୟ ରାଜନେତା ଏବଂ ବିଜେପି ନେତା। କଂଗ୍ରେସରୁ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ୧୯୯୮ ରୁ ୨୦୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିଥିଲେ। ସେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାରରେ ପରିବହନ ଏବଂ ଜଳସେଚନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୦ ରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ୨୦୦୯ ରୁ ୨୦୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମଲୁକ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ସାଂସଦ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭାରତୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିବା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅବିବାହିତ।

୨୦୦୭ ଏବଂ ୨୦୦୮ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ବାମ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସରକାର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସଲିମ ଗ୍ରୁପର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମରେ ବଳପୂର୍ବକ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିବାଦରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପ୍ରତିବାଦର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରମୁଖ ଚେହେରା ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଏପରି ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବାମ ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ୧୪ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୦୭ ରେ, ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଗୁଳି ଚଳାଇ ୧୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ବଙ୍ଗଳାର ରାଜନୀତିରେ ଏକ ମୋଡ଼ ସାଜିଲା, ୩୪ ବର୍ଷର ବାମ ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଲା।

ଦୁର୍ନୀତି, ସନ୍ଦେଶଖାଲି ଏବଂ ଆରଜି କର ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ କମିଶନ ଗଠନ କରାଯିବ:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବଙ୍ଗଳାରେ ସାଂଗଠନିକ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ କମିଶନ ଗଠନ କରାଯିବ। ସେ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସନ୍ଦେଶଖାଲି ମାମଲା ଏବଂ ଆରଜି କର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯିବ।

ଶୁଭେନ୍ଦୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ "ଚରୈବେତି" ଦର୍ଶନ, ଯାହାର ଅର୍ଥ "ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା", କେବଳ ଏକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ବରଂ ଜୀବନ ଏବଂ ଶାସନ ପାଇଁ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ନୀତି। ସରକାର ଏହି ଦର୍ଶନ ସହିତ କାମ କରିବ। ନିରନ୍ତର ପ୍ରଗତି, ସ୍ଥିରତା ନୁହେଁ, ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ। ସରକାରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା, ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରିବା ଏବଂ ସମୟାନୁସାରେ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉପରେ ରହିବ। ଶୁଭେନ୍ଦୁ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଜଡ଼ତା ଏବଂ ବିଳମ୍ବର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ଦ୍ରୁତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମର ପ୍ରୟାସ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା।

କୋଲକାତାର ଐତିହାସିକ ବ୍ରିଗେଡ୍ ପରେଡ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହର ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗତ ୭୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଷମତାର ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ପତନ ଦେଖିଛି। ଏହା କେବଳ ବଙ୍ଗରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ୧୯୫୫ ମସିହାରେ ସୋଭିଏଟ୍ ନେତା ନିକିତା କୃଶ୍ଚେଭ ଏବଂ ନିକୋଲାଇ ବୁଲଗାନିନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଐତିହାସିକ ବୈଠକ ଏହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶ ଗଠନ ପରେ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଶେଖ ମୁଜିବୁର ରହମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ୧୯୭୭ ପରେ, ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବାମ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଶକ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତୀକ ହୋଇଗଲା। ଲାଲ ପତାକାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଭୂମି ରାଜନୀତିର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଥିଲା। ୨୦୧୧ ପରେ, ଏହା ତୃଣମୂଳ ରାଲିର ମଞ୍ଚ ପାଲଟିଥିଲା।

ଝାଲମୁଢ଼ି ଏବଂ ବଙ୍ଗାଳୀ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ:
ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ବଙ୍ଗଳାର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ରବିନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିବେଷଣ ହେବ। ଅନେକ ନେତାଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଳା ଧୋତି ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଝାଲମୁଢ଼ି, ସୀତାଭୋଗ ଏବଂ ମିହିଦାନା ଭଳି ଖାଦ୍ୟରେ ଆପ୍ୟାୟିତ କରାଯିବ।

