Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3068474
Zee OdishaOdisha National-InternationalWest Bengal Governor:ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ବୋମାରେ ଉଡାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ, ବଢିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା

West Bengal Governor:ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ବୋମାରେ ଉଡାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ, ବଢିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା

West Bengal Governor: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳ ସି.ଭି. ଆନନ୍ଦ ବୋଷଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ୍ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 09, 2026, 10:56 AM IST

Trending Photos

West Bengal Governor:ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ବୋମାରେ ଉଡାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ, ବଢିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା

West Bengal Governor: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳ ସି.ଭି. ଆନନ୍ଦ ବୋଷଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ୍ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍ ପାଇବା ପରେ କୋଲକାତାର ଲୋକଭବନରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଇମେଲ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଧମକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଧମକର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ବିଚାର କରି, ଏହି ମାମଲାକୁ ତୁରନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା।

ALSO READ: EPFO: PF ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ବଢିବ ଏତେ ହଜାର ପେନସନ୍! ଏହିଦିନଠୁ ହୋଇପାରେ ଲାଗୁ...

ALSO READ: ଜାନୁଆରୀ ୧୧ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ବଦଳାଇବେ ନିଜ ଚାଲ୍! ମେଷ ସହ ଏହି ୪ରାଶିଙ୍କ ଫିଟିବ ଭାଗ୍ୟ! ଜମି କିଣିବା ସହ...

Add Zee News as a Preferred Source

ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଇଁ ଜେଡ୍-ପ୍ଲସ୍ ବର୍ଗ ସୁରକ୍ଷା:ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବେଙ୍ଗଲ ପୋଲିସ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ (CRPF) ଘନିଷ୍ଠ ସମନ୍ୱୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଜେଡ୍-ପ୍ଲସ୍ ବର୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଧମକ ପରେ, ପରିସ୍ଥିତିର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ବିଦ୍ୟମାନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦାୟୀ ବରିଷ୍ଠ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।

ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ଧମକ ମିଳିଛି:ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଏପରି ଧମକ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ; ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସେଜ୍ ମିଳିଛି। ଏହି ଘଟଣାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ନେତା ଅମିତ ମାଲବ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମାଲବ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଶାସନକୁ ସ୍ୱାଗତ, ଯେଉଁଠାରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି।"

"ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଲୋକମାନେ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ": ସିଭି ଆନନ୍ଦ ବୋଷ 

ଧମକ ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ରାଜ୍ୟପାଳ ସିଭି ଆନନ୍ଦ ବୋଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ସେ ଶୁକ୍ରବାର(ଆଜି) କୌଣସି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ବିନା କୋଲକାତାର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବେ। ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ସାଇବର ସେଲ୍ ଇମେଲର ଆଇପି ଠିକଣାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି।

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

West Bengal Governor
West Bengal Governor:ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ବୋମାରେ ଉଡାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ, ବଢିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା
odia asmita
Odia Asmita Compromised: ରାଜ୍ୟର ୮୭% ବିଭାଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀ
JEE Main Exam 2026
JEE Main Exam 2026: ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ଏହି ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜେଇଇ ମେନ୍ ଏକଜାମ
petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today: ରାଜ୍ୟରେ କମିଲା ତେଲ ରେଟ୍, ଲିଟର ପିଛା କମିଲା....
top 10 news today
Top 10 News Today: ଆଜି ବସିବ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ,ଆହୁରି ଥରହର କରିବ ଶୀତ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳ