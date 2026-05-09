West Bengal New Govt: ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟରେ କିଏ ଏହି ୫ ଟାଣୁଆ ବିଧାୟକ, ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ନେଲେ ଶପଥ

Zee OdishaOdisha National-InternationalWest Bengal New Govt: ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟରେ କିଏ ଏହି ୫ ଟାଣୁଆ ବିଧାୟକ, ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ନେଲେ ଶପଥ

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: May 09, 2026, 01:00 PM IST

West Bengal New Govt: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତି ଆଜି ଏକ ଐତିହାସିକ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କ୍ଷମତା ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନୀ ତିକ୍ତତା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରେ, ବିଜେପି ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ରାଜ୍ୟର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳ କୋଲକାତାର ବ୍ରିଗେଡ ପରେଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହରେ ତାଙ୍କୁ ପଦ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ ଉତ୍ସାହରେ ଭରି ଯାଇଛି। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିଜୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି କାରଣ ସେ ଭବାନୀପୁର ଆସନରୁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ବଙ୍ଗଳା ରାଜନୀତିରେ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନିର୍ବାଚନୀ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏବଂ ସମର୍ଥକ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜେ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ, ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ଏହି ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ପଦ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।

-ଦିଲୀପ ଘୋଷ

-ଅଗ୍ନିମିଶ୍ର ପାଉଲ୍

-ଅଶୋକ କୀର୍ତ୍ତନିଆ

-ନିଶୀଥ ପ୍ରମାଣିକ

-କ୍ଷୁଦିରାମ ଟୁଡୁ

ସୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରେ ଏହି ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ପଦ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ରାଜନୈତିକ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାରୋହକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ଉତ୍ସବରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସାଧାରଣରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବ୍ରିଗେଡ ପରେଡ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା। ସମାରୋହ ସମୟରେ, ବିଜେପି ସମର୍ଥକମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ବଙ୍ଗଳା ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ବିଜେପି ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟରେ "ପରିବର୍ତ୍ତନର ସରକାର" ବୋଲି କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ୮ ମଇରେ ଅମିତ ଶାହ କୋଲକାତାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶାହ ନିଜେ ତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୋଲକାତାରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆର.ଏନ. ରବିଙ୍କୁ ଭେଟି ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରି ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ୨୦୭ ଆସନ ଜିତି ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଟିଏମସି ମାତ୍ର ୮୦ ଆସନରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା।

Priyambada Rana

