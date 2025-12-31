Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3059768
Zee OdishaOdisha National-InternationalPolitics News: EVMରେ ନୁହେଁ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ହେଉଛି ଭୋଟ ଚୋରି...ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ

Politics News: EVMରେ ନୁହେଁ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ହେଉଛି ଭୋଟ ଚୋରି...ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ

Abhishek Banerjee Press conference:  ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଏହି ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଆମ ଦେଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମିଶନରେ ପଠାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଆମର ୨.୫ ଘଣ୍ଟାର ବୈଠକର CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଜାରି କରିବାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି। ସେ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ: ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Dec 31, 2025, 05:40 PM IST

Trending Photos

Politics News: EVMରେ ନୁହେଁ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ହେଉଛି ଭୋଟ ଚୋରି...ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ

Abhishek Banerjee Press conference: "ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରନ୍ତି, ସରକାରୀ ସର୍କୁଲାର ନୁହେଁ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯିବା ଉଚିତ୍ କି?" ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଏହିପରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ EVMରେ ଭୋଟ ଚୋରି ହେଉନାହିଁ। ଏହା ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଘଟୁଛି। କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ AAP ଭଳି ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ହରିୟାଣା ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ବିଜେପି ଏହି ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ହାରିଯାଇଥାନ୍ତା।

ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର: ତଳକୁ ଆସି ଗଣମାଧ୍ୟମର ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ
ECI ବାହାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ, ଟିଏମସି ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଉପରେ ଏକ କଠୋର ଆକ୍ରମଣ କରି କହିଥିଲେ, "ଆମର ବୈଠକ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ସେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇବା, ବାଧା ଦେବା ଏବଂ ରାଗିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, 'ତୁମେ ମନୋନୀତ, ଏବଂ ମୁଁ ନିର୍ବାଚିତ।'ଏହି ସରକାର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସର୍କୁଲାର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ, ଏବଂ ଆମେ ବଙ୍ଗଳାର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ।"

EVMରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ହେଉଛି ଚୋରି
ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ EVMରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ଭୋଟ ଚୋରି ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ, ଭୋଟର ମାନେ କିଏ ସରକାର ଗଠନ କରିବେ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲେ... କିନ୍ତୁ ଏବେ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଯେ କିଏ ଭୋଟର ହେବେ। ଏହା ହେଉଛି ନୂତନ ଭାରତ। ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଏହି ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଆମ ଦେଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମିଶନରେ ପଠାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଆମର ୨.୫ ଘଣ୍ଟାର ବୈଠକର CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଜାରି କରିବାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି। ସେ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ: ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ।

Add Zee News as a Preferred Source

ସଫ୍ଟୱେର୍ ଚୋରି ଚିହ୍ନଟ
ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଅଣ-ବିଜେପି ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ସମାନ ମନୋଭାବ ଥିବା ଦଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆଧାରିତ ଚୋରି ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରୁଛି। ଯଦି ଏହା ଘଟୁଛି ନାହିଁ, ତେବେ ତାର୍କିକ ବିସଙ୍ଗତି ସହିତ ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ SIRରେ ସନ୍ଦେହ ଜନକ ତାଲିକା ବୋଲି କିଛିନଥିଲା। ମୁଁ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି।"

Also Read: Peanut Side Effects: କେଉଁମାନେ ଭଜା ବାଦାମ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ ଉଚିତ୍...ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ହେବ କ୍ଷତି?

Also Read: Shani Sade Sati 2026: ୨୦୨୬ ନୂଆବର୍ଷରୁ ୧୮ ମାସଧରି ଏହିସବୁ ରାଶିଉପରେ ପଡ଼ିବ ଶନିଙ୍କ ସାଡେସତୀର କୋପ ଦୃଷ୍ଟି

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Abhijit Majumdar Health Update
Abhijit Majumdar Health Update: ଅଭିଜିତ୍ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପ
Abhishek Banerjee Press conference
Politics News: EVMରେ ନୁହେଁ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ହେଉଛି ଭୋଟ ଚୋରି...ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍
Odisha news
Odisha News: ପାରାଦୀପ ନଗର ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ
top 10 news today
Top 10 News Today: ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ଵ ନେବେ ଅନୁ ଗର୍ଗ, ବନ୍ଧା ହେଲେ ହାଟଡି
operation Sard Hawa
Operation Sard Hawa: ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପରେ, ସୀମାରେ ବିଏସଏଫ ଆରମ୍ଭ କଲା 'ଅପରେସନ୍ ସର୍ଦ ହାୱା