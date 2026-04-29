Westbengal Election: ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗରେ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ

Westbengal Election: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଏପ୍ରିଲ ୨୯ ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମତଦାନ। କୋଲକାତା ସମେତ ଛଅଟି ଜିଲ୍ଲାର ୧୪୩ଟି ଆସନରେ ମତଦାନ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଏପ୍ରିଲ ୨୩ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ରେକର୍ଡ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୯୧.୪୬ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପରେ ମେ ୪ ତାରିଖ ସୋମବାର ଗଣତି କରାଯିବ। ଯାହା ଦିଦି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିବେ କି ବିଜେପି ଏହି ଅଭେଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସଫଳ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ।
୩୨.୧ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି
ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜି ୩୨.୧ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ଛଅଟି ଜିଲ୍ଲାର ୧୪୨ଟି ଆସନ ପାଇଁ ମୋଟ ୩୨,୧୭୩,୮୩୭ ଭୋଟର ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୬,୪୩୫,୬୨୭ ପୁରୁଷ ଭୋଟର ଏବଂ ୧୫,୭୩୭,୪୧୮ ମହିଳା ଭୋଟର। ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗର ୭୯୨ ଜଣ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ୧୦୦ ବର୍ଷ ଏବଂ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସର ୩,୨୪୩ ଜଣ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ୧୯୬,୮୦୧ ଜଣ ଭୋଟର ୮୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର। ୧୪୬ ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଭୋଟର ଏବଂ ୩୯,୯୬୧ ଜଣ ସେବା ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି।
ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧,୪୪୮ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲଢୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ
ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧,୪୪୮ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୧,୨୨୮ ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ ୨୨୦ ଜଣ ମହିଳା। ୧୪୨ ବିଧାନସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ୧୦୭ଟି ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ, ୩୪ଟି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି (ଏସ୍ ସି) ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ଏସ୍ ଟି) ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ। ଦକ୍ଷିଣ ୨୪ ପରଗନା ଜିଲ୍ଲାର ଭାଙ୍ଗର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୫ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ କମ ୫ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଗଲି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି।
ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପାଇଁ ୬ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୧୪୨ଟି ଆସନରେ ୪୧,୦୦୧ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ୩୯୩୦୧ଟି ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ୧୭୦୦ଟି ସହାୟକ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ସମସ୍ତ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ୱେବକାଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୨୪୦୭ କମ୍ପାନୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହିନୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ମୋଟ ୧୪୨ ସାଧାରଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ, ୯୫ ପୋଲିସ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଏବଂ ୧୦୦ ଖର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଡ୍ରୋନ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। କେବଳ କୋଲକାତାରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୭୩ କମ୍ପାନୀ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହିନୀ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି।
