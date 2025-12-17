Delhi Pollution: ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କର କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ, କେବଳ ଚାଲିବ BS-VI ଗାଡି

Advertisement
Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Dec 17, 2025, 08:14 AM IST

Delhi Pollution:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ବଢ଼ୁଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କଠୋର କଟକଣା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଜିନ୍ଦର ସିଂହ ସିରସା ମଙ୍ଗଳବାର ଡିସେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା କେବଳ BS-VI ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ସହରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ମଞ୍ଜିନ୍ଦର ସିରସା ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ମଙ୍ଗଳବାର ନୁହେଁ, ଡିସେମ୍ବର ୧୮ ଗୁରୁବାର ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି ? ଏହା ପ୍ରଦୂଷଣକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରେ? ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, BS-VI କ'ଣ, ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବ ନିର୍ଗମନ ମାନଦଣ୍ଡ - BS-IV - ଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ ଯାହାକୁ ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁସରଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି?

BS-VI ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ’ଣ?
ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, BS VI ରେ 'BS' 'ଭାରତ ଷ୍ଟେଜ୍' ପାଇଁ ବୁଝାଏ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଗମନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। 'VI' ହେଉଛି ଛଅ (6) ର ରୋମାନ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ। ସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ, ଭାରତ ଷ୍ଟେଜ୍ ଏମିସନ ମାନଦଣ୍ଡ ସେତେ କଠୋର ହେବ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା ଅଧିକ କଷ୍ଟକର (ମହଙ୍ଗା) ହୋଇଯାଏ।

BS-IV BS-VI ଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ?
ବର୍ତ୍ତମାନର BS-IV ଏବଂ ଆଗାମୀ BS-VI ମାନଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଇନ୍ଧନରେ ସଲଫରର ଉପସ୍ଥିତି। BS-IV ଇନ୍ଧନରେ ପ୍ରତି ମିଲିୟନରେ 50 ଅଂଶ (ppm) ସଲଫର ଥାଏ, BS-VI ଗ୍ରେଡ୍ ଇନ୍ଧନରେ କେବଳ 10 ppm ସଲଫର ଥାଏ। ଏହା ସହିତ, ଡିଜେଲ୍ କାରରୁ କ୍ଷତିକାରକ NOx (ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍) ନିର୍ଗମନ ପ୍ରାୟ 70% ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ। ପେଟ୍ରୋଲ୍ କାରରେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ 25% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ। ତଥାପି, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର କଥା ଆସିଲେ, PM 2.5 ଏବଂ PM 10 ଭଳି କଣିକା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କ୍ଷତିକାରକ ଉପାଦାନ, ଏବଂ BS-VI ଡିଜେଲ୍ କାରରେ କର୍କଟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କଣିକାକୁ 80% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରିବ।

Prabhudatta Moharana

